Condanna Veronica Panarello | il papà di Loris | Finalmente è finita

La Cassazione conferma la Condanna a 30 anni per la madre di Loris - Veronica Panarello : E’ definitiva la condanna a 30 anni di reclusione inflitta a Veronica Panarello per l’omicidio del figlioletto Loris Stival, di 8 anni, avvenuto nel Ragusano il 29 novembre 2014. Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Adriano Iasillo, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputata, attualmente detenuta a Torino.Il procuratore generale Roberta Maria Barberini della Cassazione aveva chiesto ...

