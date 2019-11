LIVE MotoGP | Test Valencia 2019 in DIRETTA | Valentino Rossi e Dovizioso con tante novità

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : tra poco scatta la seconda sessione - Valentino Rossi in cerca di risposte sulla Yamaha 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.57: Una seconda sessione, dunque, importante per capire ancor di più le moto con gli aggiornamenti apportati. 9.55: Difficili da interpretare le prestazioni della Honda in un day-1 caratterizzato dalle cadute dei fratelli Marquez e di Stefan Bradl che hanno condizionato pesantemente il programma di lavoro del team giapponese.

LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA DI Test A Valencia 17.02 Si chiude qui, dunque, il martedì di Valencia. Grazie per la cortese attenzione ed a domattina ore 10.00 per il Day2 17.00 BANDIERA A SCACCHI, SI chiude LA PRIMA GIORNATA DI Test MotoGP DI Valencia 16.58 RIEPILOGO TEMPI DAY 1 1 20 F. Quartararo 1:30.163 2 12 M. VIÑALES +0.164 3 21 F.

16.56 Ormai il sole è basso, poca luce, freddo in pista. Tutto finito. Si torna in pista domattina ore 10.00 16.54 Marquez torna ai box e dopo poco lo segue anche Rossi. Rimane solo Bradl con la KTM ma ormai siamo ai titolo di coda 16.52 Rossi chiude un giro su un tempo alto ma con un buon ritmo, Marquez invece è 3 secondi oltre il suo limite e in curva 1 rischia una brutta imbarcata. Le

16.28 Rientrano in pista Dovizioso, Marquez, Rossi, P. Espargarò. 16.27 Valentino Rossi nono ma il Dottore ha girato tanto, ha lavorato bene e trae dati importanti anche se è l'ultimo dei yamahisti… 16.26 Marc Marquez è caduto in mattinata ed è dovuto restare fermo prima di girare con la moto della gara vinta domenica, poco spazio per lo spagnolo con la moto 2020 che ci riproverà

15.51 Dovizioso ha fatto accedere un casco rosso nel primo settore e poi si migliora chiudendo in 1:30.761 rimanendo però in quinta posizione a 0.598 da Quartararo. 15.50 Diamo uno sguardo al numero di giri percorsi: 76 di Quartararo, 52 di Vinales, 66 di Morbidelli, 49 di Marquez, 46 di Dovizioso, 71 di Rins, 49 di Rossi. 15.48 Vinales, Dovizioso, Rins e Crutchlow sono tornati in pista. 15.46

15.31 Marc Marquez rientra in pista ma la sensazione è che giri con la moto con cui ha vinto domenica e non con la Honda del 2020 che ha rovinato con la caduta di questa mattina. 15.30 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO GLI ULTIMI BOTTI. Mancano 90 minuti al termine della sessione. POS # RIDER GAP 1 20 F. Quartararo 1:30.163 2 12 M. VIÑALES +0.430 3 21 F.

15.14 Anche Marquez rientra ai box. 15.13 Quartararo continua a martellare su quei tempi mentre Valentino Rossi è rientrato ai box. Procede lento anche Marc Marquez. 15.12 Si stanno migliorando tutti progressivamente: Rossi a 1:32.0 mentre Quartararo e Marquez sono otto decimi più lenti. Non si toccano i migliori tempi. 15.10 Quartararo e Marc Marquez stanno girando sul piede di 1:31.5,

