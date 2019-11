Juventus | oggi l’inaugurazione ufficiale del J Hotel

Ronaldo Juventus - ora suona l’allarme : oggi la “risposta” definitiva! : Ronaldo Juventus- Infortunio sì, infortunio no. Punto di domanda e doppia corrente di pensiero. Di fatto, come rivelato da Sarri negli ultimi giorni, Cristiano Ronaldo ha accusato un piccolo problema al ginocchio, il quale non gli ha consentito di allenarsi alla perfezione nelle ultime settimane. Campanello d’allarme totalmente insabbiato da Santos, ct del Portogallo, il quale ha smentito qualsiasi tipo di infortunio, confermando che ...

Juventus - Luciano Moggi a 360° : il migliore in rosa - il caso Cristiano Ronaldo ed il retroscena : “Chi merita 10 in pagella? Nella Juventus direi Pjanic che è stato fin qui uno dei migliori in campo. Darei un voto alto anche a Sarri visto che la Juve è prima in campionato e in Champions, meglio di così non sia poteva fare, speriamo si possa continuare”. E’ il pensiero di Luciano Moggi ospite di Radio Bianconera. “Se parliamo di altre squadre possiamo dire che Conte sta facendo molto bene, un 9 va dato anche a ...

Luciano Moggi : 'La Juventus di Sarri come quella di Allegri' : La Juventus si appresta ad affrontare la sosta per le nazionali da prima in classifica in Serie A e da qualificata agli ottavi di finale di Champions League, un traguardo raggiunto a due partite dalla fine del girone e che garantisce un po' di tranquillità al tecnico toscano. Proprio su quest'ultimo si è soffermato l'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi, che nel suo editoriale su 'Libero', ha parlato del match contro il Milan, ...

Juventus-Milan oggi : orario d’inizio - come vederla in tv - streaming - probabili formazioni : oggi domenica 10 novembre si gioca Juventus-Milan, match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una grande classica del nostro campionato, la sfida tra due formazioni blasonate e che hanno sempre regalato grandissimo spettacolo nel corso della storia. La contesa che infiamma entrambe le tifoserie e che accende l’interesse di tutti i grandi appassionati di ...

DIRETTA Juventus-Milan - Live Serie A oggi : orario - tv - streaming - programma - formazioni : Questa sera alle ore 20.45 andrà in scena uno dei match più attesi dell’anno la sfida tra Juventus-Milan. La due squadre vivono momenti diametralmente opposti. I bianconeri proseguono il loro cammino verso l’ottavo scudetto consecutivo mentre i rossoneri hanno già cambiato allenatore e stanno provando a ritrovare la propria identità. Maurizio Sarri sta cercando di dare forma alla sua Juventus con risultati altalenanti. Se da un lato ...

Lokomotiv Mosca-Juventus oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Programma - streaming - probabili formazioni : oggi mercoledì 5 novembre si gioca Lokomotiv Mosca-Juventus, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri scenderanno in campo nella capitale russa per affrontare il fanalino di coda del girone, i Campioni d’Italia si trovano al comando del raggruppamento con 7 punti all’attivo insieme all’Atletico Madrid e inseguono la vittoria in trasferta che garantirebbe la qualificazione matematica agli ottavi di ...

Accadde oggi - 1 novembre 1897 : nasce la Juventus - il club bianconero festeggia 122 anni : Continua il nostro classico appuntamento con ‘Accadde oggi’, è una giornata importante per tutte gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche ed in particolar modo per i tifosi della Juventus, il club bianconero festeggia 122 anni ed adesso si prepara con fiducia al proseguo della stagione con l’intenzione di confermarsi sempre più protagonista. Era il 1° novembre 1897 e su una panchina di Corso Re Umberto a ...

Juventus-Genoa in tv oggi : orario d’inizio - canale - streaming - probabili formazioni : Dopo i primi due anticipi andati in scena ieri, il turno infrasettimanale della decima giornata del girone d’andata della Serie A 2019-2020 di calcio entra nel vivo in particolare con la sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Genoa. I bianconeri sono reduci dal pareggio di Lecce e quindi devono ricominciare a vincere per tenere la testa della classifica contro il nuovo Genoa di Thiago Motta, il quale ha esordito alla ...

Lecce-Juventus in tv oggi - orario d’inizio e su che canale vederla. Probabili formazioni : Dopo l’anticipo del venerdì sera tra Verona e Sassuolo la Serie A 2019-2020 entra nel vivo quest’oggi con altri tre anticipi della nona giornata del girone d’andata del massimo campionato calcistico italiano. Si comincia alle ore 15.00 con la sfida tra Lecce e Juventus, in programma al “Via del Mare” della città salentina, che vede i bianconeri nettamente favoriti sulla carta alla luce della leadership in classifica ...

Juventus - pioggia di milioni firmata Jeep : aumenta il fisso di 25 milioni per i prossimi due anni : La Juventus vince e, di conseguenza, diventa ancora più ricca. I bianconeri, con un comunicato pubblicato sul loro sito web, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con lo sponsor Jeep per incrementare il fisso annuo di 25 milioni di euro per le stagioni sportive 2019/20 e 2020/21, passando da

Juventus-Lokomotiv Mosca oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : oggi, martedì 22 ottobre, riprende la Champions League di calcio con la fase a gironi. La Juventus torna in campo ed affronterà all’Allianz Stadium i russi del Lokomotiv Mosca. I bianconeri arrivano all’appuntamento da imbattuti, non avendo perso né in campionato e né in questa competizione. Anche se il gioco della formazione di Sarri non è ancora entusiasmante, i risultati stanno arrivando e le grandi individualità della Vecchia ...

Juventus-Bologna in tv oggi - orario d’inizio e su che canale vederla. Le probabili formazioni : Torna la Serie A dopo la seconda pausa per le Nazionali di questo inizio di stagione. Si riparte con la ottava giornata e le big sono subito costrette all’anticipo, dato che nella prossima settimana saranno nuovamente impegnate nelle coppe europee. Non fa differenza la Juventus che, questa sera alle ore 20.45, ospiterà il Bologna all’Allianz Stadium di Torino. Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Una sfida da ...

Moggi : 'Non credo che la Juventus stia trattando male Mandzukic - non riprenderei Pogba' : Negli ultimi mesi in casa Juventus ha spesso tenuto banco la situazione di Mario Mandzukic: il croato non è più al centro del progetto bianconero, tant'è che è stato escluso dalla lista Champions, e poche settimane fa sembrava che l'attaccante ex Atletico Madrid potesse trasferirsi in Qatar, ma alla fine queste trattative che lo vedevano coinvolto sono sfumate. Adesso resta da capire quale sarà il futuro di Mario Mandzukic e se tornerà ...

Borsa Italiana oggi/ Poste Italiane a +2% - Juventus a -1 - 2% - 15 ottobre 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale bene Pirelli e Poste Italiane. Male invece Juventus