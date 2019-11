Coppa Davis 2019 | Argentina nettamente vittoriosa sul Cile | la Francia fatica con il

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Si conclude la prima parte della seconda giornata delle finali di, che si stanno giocando in una Caja Magica di Madrid nella quale il successo di pubblico non è stato, finora, all’altezza delle aspettative. Tre gli incontri giocati sui campi principali dell’impianto che già ospita il Masters 1000 della capitale spagnola.3-0 (Gruppo C) Si fosse disputato in Sudamerica, quest’incontro sarebbe stato senza dubbio di un calore difficilmente comprensibile anche alle latitudini europee, un calore che in alcune occasioni è andato però anche ben oltre il confine della sportività. Questa volta, nessuna scena del genere, ma solo un palese dominio argentino in tutti e tre gli incontri, vinti senza perdere un set da Guido Pella (6-4 6-3 su Nicolas Jarry), da Diego Schwartzman (6-2 6-2 su Cristian Garin, peraltro con due parziali fotocopia: due ...

