Blocco dei tir sospeso per "lo stato di emergenza del Paese"

I soldi dei Riva per accelerare le bonifiche Ilva. E Fincantieri teme il Blocco della produzione : Conte promette una soluzione. Pronto un fondo per gestire i licenziamenti. Salvini: no alla nazionalizzazione

Matera - muore a 43 anni in un incidente stradale per sfuggire a un posto di Blocco dei Carabinieri : Un inseguimento dei Carabinieri finito in tragedia. Un uomo di 43 anni aveva cercato di sfuggire ai controlli stradali effettuati dai militari di Policoro, in provincia di Matera. La sua vettura, un'Alfa Romeo 156, è andata a finire contro un'altra auto dei Carabinieri, ferma per un secondo posto di blocco.Continua a leggere

Lampeggia per segnalare posto di Blocco - ma nell’altra auto c’è il comandante dei carabinieri : Tra le auto che provenivano in senso opposto, un veicolo dell’Arma con a bordo il comandante provinciale. Multato un 56enne di Pistoia per 'uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa'. "Comportamento molto grave" segnalano gli stessi carabinieri.Continua a leggere

Tagli ai sussidi sul gasolio - Unatras proclama Blocco dei tir : proclamato il fermo nazionale dei Tir. Lo annuncia Unatras, che oggi, al termine della riunione del Comitato esecutivo, ha autorizzato il presidente Amedeo Genedani a proclamare il fermo nazionale dei servizi dell'autotrasporto, considerata la "perdurante assenza di risposte da parte della ministra Paola de Micheli sulle urgenti questioni riguardanti il settore. Resta da individuare la data del fermo nazionale ...

Dai trasporti ai rifiuti - Roma verso il Blocco totale dei servizi locali : La giornata di venerdì 25 ottobre sarà ricordata come il primo "sciopero generale totale" dei servizi pubblici nella Capitale. In piazza del Campidoglio contro la sindaca Virginia Raggie ci saranno Cgil, Cisl e Uil, indotti a «bloccare la città» per protesta contro il riassetto delle società partecipate di Roma Capitale portato avanti dall'amministrazione M5S. L'appello dell'Ama ai cittadini: «Non conferite rifiuti»

Riforma della giustizia - Zingaretti chiede il rinvio del Blocco della prescrizione : “Prima ridurre i tempi dei processi e poi vediamo” : La prescrizione può diventare un problema per il governo. Se nei primi vertici sulla Riforma della giustizia i toni sono stati cauti e fiduciosi e gli esiti interlocutori, ora a chiedere un rinvio dell’entrata in vigore della legge – prevista per il primo gennaio – è il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il leader democratico non entra nel dettaglio, ma intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo scandisce: “Abbiamo ...

Indivisible : Guida allo sBlocco dei personaggi : Se state giocando a Indivisible vi sarete sicuramente accorti che vi sono diversi personaggi da sbloccare, ognuno con le proprie abilità da sfruttare durante il combattimento, a seguire vi riportiamo la Guida su come sbloccarli tutti. Come sbloccare tutti i personaggi in Indivisible Dhar: Non potete mancarlo, lo otterrete a inizio avventura Razmi: Non potete mancarlo, lo otterrete a inizio avventura Kushi: Sconfiggete il boss di ...

Blocco dei farmaci con ranitidina - AIFA : “Attenzione agli elenchi errati : ecco la lista esatta” : L'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco, ha ritirato nei giorni scorsi alcuni lotti di farmaci a base di ranitidina a causa di impurità cancerogene. Ma sui social sono comparse liste false di medicinali coinvolti: "Ogni altro elenco difforme da quelli su indicati non è da considerarsi attendibile".Continua a leggere