Modena | dramma in piscina | donna si sente male mentre nuota e muore | disposta l’autopsia

Dramma a Modena - dolore alla spalla dopo un intervento : Maura muore a 22 anni - indagini in corso : Maura Di Puoti è morta a 22 anni in circostanze poco chiare: la ragazza, originaria di Casaluce ma da anni residente a Castelvetro con la famiglia, si è sentita male una decina di giorni fa. dopo essere stata operata all'ospedale di Sassuolo, le sue condizioni erano migliorate, ma poi, durante un esame a cui è stata sottoposta all'ospedale di Baggiovara, è deceduta improvvisamente. indagini in corso: "Se ne è andata nel suo canto ...