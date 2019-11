F1 - Jacques Villeneuve difende Vettel : “Lo criticano perché tifano tutti per Leclerc” : “Sebastian (Vettel ndr.) non ha mai dato un colpo di volante. E’ sempre stato dritto. Le persone che criticano Vettel lo fanno perché vogliono un futuro con Leclerc in Ferrari, quindi daranno sempre la colpa al tedesco. L’attacco di Charles è stato piuttosto aggressivo. E’ passato perché c’era un compagno di squadra che non ha chiuso molto. Poi, quando vede in uscita dalla curva-3 Seb, muove il volante a ...

F1 - Jacques Villeneuve critica Max Verstappen : “Ha dato un cattivo esempio” : Max Verstappen è stato protagonista in negativo nelle qualifiche del GP del Messico 2019 di F1. Il pilota della Red Bull ha infatti perso la pole-position, venendo penalizzato di tre posizioni dalla FIA per non aver rallentato durante il regime di bandiera gialla a causa dell’incidente di Valtteri Bottas, che era andato a sbattere contro il muro all’ultima curva. Un comportamento per cui l’olandese ha ricevuto molte critiche, tra cui quelle di ...

Jacques Villeneuve : il casco come una maglia… : Senza giri di parole, Jacques Villeneuve è un personaggio che o lo si ama oppure difficilmente si tollera. Le sue uscite a volte sono condivisibili, altre meno, altre proprio no. Ma il Jacques-pensiero è libero e mai banale. In un'epoca in cui la banalità nel Circus iridato la fa da padrona, non è poco. Jacques […]