Coppa Davis – Il nuovo format ed l’extra power dell’Italia | Fognini svela | “c’è

Fonte : sportfair

(Di lunedì 18 novembre 2019) Fabiocarico ed ironico alla vigilia della: le parole del ligure a poche ore dall’esordio contro il Canada Inizia oggi la nuovafirmata Piquè. I tennisti sono a Madrid per le finali deldel torneo tennistico a squadre e oggi scnderanno in campo gli azzurri per l’esordio italiano contro il Canada. Carico e motivato,è il trascinatore azzurro e, con Bolelli e Seppi, il veterano della squadra, al fianco di giovani come Sonego e Berrettini. AFP/LaPresse Ilancora non convince tutti enon nasconde un po’ di confusione: “è tutto molto diverso dal passato. Giorno dopo giorno ci sto facendo l’abitudine, però sì, c’è una grande confusione, tutte le squadre insieme… non so ancora che cosa pensare. Sarò più preciso dopo la prima giornata ma al momento mi sembra che manchi un po’ di poesia. ...

LiaCapizzi : Vince anche a parole Jannik Sinner. Nessuna smania o pressione, un passo alla volta, per la Coppa Davis ci sarà tem… - zazoomblog : Coppa Davis 2019: sfida subito decisiva per Croazia e Russia Belgio favorito con la Colombia - #Coppa #Davis #2019:… - RSIsport : ??Al via oggi a Madrid il nuovissimo torneo finale della Coppa Davis #RSISport -