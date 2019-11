Investimenti pubblici | Milano riceve più risorse di Roma

Pubblicità : a settembre Investimenti +1 - 8% - radio +13 - 4% : Milano, 11 nov. (Adnkronos) – Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di settembre in positivo, con una crescita dell’1,8% rispetto a settembre 2018, mantenendo la raccolta nei primi nove mesi in negativo del -0,9%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, annunci sponsorizzati e Over The Top, l’andamento nel periodo gennaio ‘ settembre si attesta a ...

Cdp : al via finanziamento da 130 mln per Investimenti pubblici Provincia Trento : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – E’ stato firmato oggi da Cdp con Cassa del Trentino, società interamente controllata dalla Provincia autonoma di Trento, un contratto di finanziamento del valore di 130 milioni di euro, per la realizzazione di investimenti nel sistema pubblico Provinciale trentino. Il prestito, si legge nella nota, è garantito dalla Provincia Autonoma di Trento. Le risorse saranno utilizzate per l’erogazione di ...

Imprese : Conte - coraggio su spinta a Investimenti pubblici : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Dobbiamo agire con coraggio sul fronte degli investimenti pubblici. La vera sfida non è tanto stanziare più risorse, quanto la capacità di realizzare progetti in grado di mobilitare quelle esistenti e di sbloccare le risorse già impegnate in opere ferme”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea generale di Assolombarda.L'articolo Imprese: Conte, coraggio su ...

**Imprese : Conte - su produttività fanalino coda Ue - pesa calo Investimenti pubblici** : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “I dati positivi”, come quelli sul calo della disoccupazione, “non ci impediscono tuttavia di osservare i problemi strutturali dell’Italia. Tra il 1995 e il 2017 la produttività del lavoro è cresciuta in media dello 0,4% all’anno, decisamente al di sotto della media europea che si è attestata al +1,6%. Su questo ritardo ha pesato la costante riduzione degli investimenti ...

Sud : Provenzano - ‘valorizzare bellezza città - accelerare su Investimenti pubblici’ (2) : (AdnKronos) – “Noi – spiega il ministro- dobbiamo tutelare, valorizzare la bellezza delle città e dell’Italia che rappresenta un grande patrimonio di questo Paese. Questa bellezza spesso è difficile perché è una bellezza a cui è difficile accedere. Nel nostro paese le città sono spesso isolate, chiuse. Matera 2019 è il simbolo di questa bellezza nascosta e difficile da raggiungere”, sottolinea Provenzano. Per ...

Sud : Provenzano - ‘valorizzare bellezza città - accelerare su Investimenti pubblici’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Dobbiamo guardare ai luoghi con le nostre politiche pubbliche che spesso sono state troppo cieche. Spesso le città sono state emarginate dalle politiche di coesione. Invece le politiche di coesione devono stare attente alle città, svolgere un supporto reale e un accompagnamento di cui hanno bisogno i comuni che rappresentano il luogo della convivenza civile”. Ad affermarlo è il ministro per il ...

Conti pubblici - l’Istat rifà i calcoli dal 1995 : crescita 2018 rivista al ribasso e il deficit/pil sale al 2 - 2%. Investimenti a +3 - 2% : In attesa che venerdì il governo approvi la Nota di aggiornamento al Def, “cornice” della prossima manovra, l’Istat come annunciato quest’estate ha sottoposto a una “revisione straordinaria” i suoi calcoli sui Conti nazionali ricostruendo tutte le serie a partire dal 1995. I risultati sono in chiaroscuro: in livelli assoluti, il pil 2018 ai prezzi di mercato sale a 1.765 miliardi, con una revisione al rialzo ...