Coppa del Mondo | Bebe Vio vince anche ad Amsterdam

Scherma - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : Luigi Samele secondo nella sciabola - l’azzurro cede in finale ad Anstett : Ottimo secondo posto per Luigi Samele nella tappa di Coppa del Mondo di Scherma a Il Cairo (Egitto) dedicata alla sciabola. L’azzurro ha superato nel primo turno il sudcoreano Jaeseung Jung con un secco 15-4. Nei sedicesimi di finale l’alfiere delle Fiamme Gialle ha lasciato 6 punti al cinese Yingming Xu. Ai sedicesimi il derby con l’altro azzurro Luca Curatoli chiuso sul 15-9. Sfida tutta italiana anche nel turno successivo ...

Pista Lunga – Coppa del Mondo : l’Italia chiude con due piazzamenti in top ten a Minsk : Nella seconda giornata di gare della prima tappa stagionale del circuito internazionale Giovannini è 9° nella Mass Start. Stessa posizione per Lollobrigida sui 1500 metri Si chiude con due top ten la seconda giornata dell’Italia nella tappa di esordio stagionale di Coppa del Mondo di scena a Minsk, in Bielorussia. Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) chiude al nono posto nella Mass Start maschile, la gara più attesa di giornata: un buon ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : Mathieu van der Poel è il solito fenomeno - rimonta 25 corridori e vince a Tabor : Non sono bastati una partenza dalla terza fila e un problema meccanico per fermare Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) in quel di Tabor, nella quarta prova di Coppa del Mondo di Ciclocross. Il fenomeno neerlandese, iridato in carica, ha superato 25 corridori durante la gara e ha ottenuto il suo 30esimo successo consecutivo nella disciplina staccando, nel finale, il solito Eli Iserbyt (Pauwels-Sauzen Bingoal), costretto, ancora una volta, ad ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 : tra le donne Worst vince il duello con Del Carmen Alvarado - quinta Alice Maria Arzuffi : La neerlandese Annemarie Worst (777) piega Ceylin Del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) e vince la prova di Tabor (Repubblica Ceca) di Coppa del Mondo di Ciclocross. Completa il podio la compagna di Worst, nonché neocampionessa europea, Yara Kastelijn, autrice di una gara in solitaria all’inseguimento delle prime due. quinta Alice Maria Arzuffi (777), migliore delle italiane e prima delle non rappresentanti dei Paesi Bassi, l’azzurra ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : Worst - nella prova donne Elite - vince il duello con del Carmen Alvarado e si impone a Tabor. 5a Alice Maria Arzuffi : La neerlandese Annemarie Worst (777) piega Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) e vince la prova di Tabor (Repubblica Ceca) di Coppa del Mondo di Ciclocross. Completa il podio la compagna di Worst, nonché neocampionessa europea, Yara Kastelijn, autrice di una gara in solitaria all’inseguimento delle prime due. Quinta Alice Maria Arzuffi (777), migliore delle italiane e prima delle non rappresentanti dei Paesi Bassi, la quale ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 : tra gli under 23 vince Mein - decimo Filippo Fontana : Seconda tappa per la Coppa del Mondo di Ciclocross. Ci si è spostati, dopo gli Europei in terra italiana, in Repubblica Ceca, precisamente a Tabor. Pochi minuti fa è terminata la prova dedicata agli under 23. A trionfare è stato il britannico classe 1999 Thomas Mein. Battuto di 11” l’elvetico Kevin Kuhn, mentre in terza piazza è giunto il transalpino Antoine Benoist. Nella top-5 anche Gerben Kuypers e Ryan Kamp. In casa Italia più ...

Equitazione - confermata per altri tre anni la tappa di Coppa del Mondo di salto a Verona. Attesa per l’assegnazione dei Mondiali 2022 : confermata per altri tre anni la tappa italiana di Coppa del Mondo di salto ostacoli di Equitazione a Verona: la Longines FEI Jumping World Cup sarà a Fieracavalli fino al 2022, anno in cui la città potrebbe ospitare le gare di salto dei WEG, i Mondiali, da organizzare assieme a Roma (la decisione sull’assegnazione oggi a Mosca). Già quella del prossimo anno sarà un’edizione speciale per la tappa italiana, inserita nel calendario ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 : splendido secondo Davide De Pretto tra gli juniores : Arriva subito un risultato di rilievo per la Nazionale italiana di Ciclocross impegnata nella tappa di Coppa del Mondo di Tabor, in Repubblica Ceca. Nella prima gara, quella dedicata agli uomini junior, Davide De Pretto trova una clamorosa seconda piazza, al termine di una gara condotta magnificamente e chiusa alle spalle dell’inarrivabile campione europeo Thibau Nys. L’azzurro, che aveva convinto nella prova continentale di settimana scorsa ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2019 oggi : orari - tv - streaming e programma : Torna in scena oggi la Coppa del Mondo di Ciclocross con la quarta delle nove prove in programma, la quale si svolgerà nel circuito di Tabor, in Repubblica Ceca. Quattro le categorie in gara: gli uomini juniores, che partiranno alle 10.00, gli uomini U23, per i quali lo start è previsto alle 11.30, le donne Elite, che riceveranno il via alle 13.00 e, infine, gli uomini Elite, che scenderanno sul tracciato alle 14.30. In gara quasi tutti i grossi ...

Coppa Davis 2019 : tutti i convocati delle diciotto squadre partecipanti. Italia con Berrettini e Fognini : Ecco la lista ufficiale dei convocati delle 18 squadre che disputeranno le Finali di Coppa Davis 2019 da lunedì 18 a domenica 24 sui campi indoor della Caja Magica di Madrid. L’Italia, che giocherà nel gruppo F insieme a Canada e Stati Uniti, ha come convocati, come tutti gli appassionati sanno, Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Simone Bolelli, Berrettini e Fognini sono i punti fermi di capitan Corrado ...

Pista Lunga – Coppa del Mondo : Ghiotto sesto nei 5000 a Minsk : In Bielorussia, nella prima giornata della tappa d’esordio stagionale del circuito internazionale, il pattinatore veneto delle Fiamme Gialle sfiora la top five. Domani il via alla Coppa del Mondo Junior Una buona Italia quella scesa in Pista a Minsk nella giornata inaugurale della prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di scena in Bielorussia. Aspettando le Mass Start in programma domani e domenica la Nazionale del d.t. Maurizio ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : diramato il calendario della Final Six. Programma - orari e tv : diramato il calendario della Final Six della Coppa Italia di Pallanuoto femminile, che si giocherà ad Ostia dal 5 al 7 dicembre: in base ai risultati della prima fase, giovedì 5 si giocheranno i quarti di Finale, venerdì 6 la Finale per il quinto posto e le semiFinali, e sabato 7 la Finale per il terzo posto e la Finalissima. Di seguito il calendario completo con la Programmazione tv. Giovedì 5 dicembre Quarto di Finale 1 L’Ekipe ...

Pallavolo – SuperCoppa Italiana Femminile - la finale tra Imoco e Igor nello splendido scenario dell’Allianz Cloud : Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si contendono all’Allianz Cloud di Milano il primo trofeo della stagione Sono arrivate a Milano Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, che sabato sera incroceranno nuovamente i propri destini nell’ennesima finale. L’Allianz Cloud ospiterà la 24^ Supercoppa Italiana, trofeo che per la terza stagione sarà conteso dalle pantere di Daniele Santarelli e le azzurre di ...

Speed skating - Coppa del Mondo Minsk 2019 : l’Italia parte bene - Davide Ghiotto 6° nei 5000 metri - top10 per Giovannini : Scattata oggi a Minsk, in Bielorussia, la prima tappa della Coppa del Mondo di Speed skating: azzurri attesi sulle gare long distance, con Davide Ghiotto sesto ed Andrea Giovannini decimo sui 5000 metri maschili, mentre nei 3000 metri femminili Francesca Lollobrigida è tredicesima. Italia assente nei team sprint. Nei 5000 metri maschili si impone nettamente l’olandese Patrick Roest, che con 6’16″615 polverizza il record della ...