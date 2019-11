Taranto | ex Ilva | ArcelorMittal annuncia il piano di spegnimento degli altiforni

Ex Ilva - il minsitro Bellanova dimentica a Taranto il quadro regalato dalle madri dei ragazzi morti : Lavinia Greci Il ministro dell'Agricoltura aveva lasciato la tela sul palco del convegno a fine settembre. Oggi si scusa tramite i social e le invita a un incontro, ma la mamma di un ragazzo morto di sarcoma risponde: "Basta, ha già dimostrato l'interesse nei nostri confronti" Un paio di mesi fa, alla fine di settembre, un gruppo di madri di Taranto le avevano donato un quadro raffigurante un teschio, accompagnato da una didascalia ...

Ex Ilva : sindacati Taranto - Am non può spegnere impianti senza coinvolgere commissari : Taranto, 14 nov. (Adnkronos) – Durante l’incontro con l’amministratore delegato di Arcelor Mittal Italia, Lucia Morselli, che ha illustrato il piano di fermata degli impianti, i sindacati dei metalmeccanici di Taranto, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, hanno ribadito “la propria contrarietà alla scelta assunta dalla multinazionale, ribadendo che non può lasciare uno stabilimento spento senza il coinvolgimento di Ilva ...

Ex Ilva - Arcelor Mittal spegne l'impianto : una bomba sociale su Taranto : Per mancanza di ordini l'impianto comincerà a spegnersi tra appena dieci giorni, poi sarà il turno dei tre altoforni ancora...

Taranto - incidente ex Ilva - una caldaia di colata si buca : nessun ferito : Nella mattinata di ieri, 12 novembre, i sindacati Fiom, Fim, Uilm, hanno denunciato un incidente avvenuto nel reparto acciaieria 2 dell'ex Ilva, dove si è bucata una caldaia di colata contenente metallo fuso. L'acciaio si è riversato in una fossa procurando fiamme altissime che hanno raggiunto le tubazioni del gas. Per fortuna non ci sono stati feriti. Il peggio è stato evitato grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. ...Continua a ...

Ex Ilva - il governo non ha soluzioni. Conte : "Apriamo un cantiere Taranto" : cantiere Taranto. Con queste due parole il premier Giuseppe Conte ammette che il governo non ha nessuna soluzione in tasca per disinnescare la bomba industriale ed economico-sociale dell'ex Ilva, dopo che ArcelorMittal ha fatto marcia indietro sul contratto finalizzato all’acquisizione della più grossa acciaieria d’Europa che dà lavoro a qualcosa come 15mila persone, tra dipendenti diretti e indotto. ...

Ex Ilva : Provenzano - ‘Incentivi a porto Taranto - Mittal non faccia battaglia a Stato’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “L’ex Ilva non è solo Taranto ma riguarda l’Italia. Tutta la filiera dell’acciaio, gli stabilimenti di Novi Ligure e di Genova. E Taranto non è solo l’Ilva. Dobbiamo accelerare gli interventi già previsti e finanziati per lo sviluppo della città: le bonifiche, le misure per il quartiere Tamburi, il rilancio del porto velocizzando lo status di zona economica speciale che ...

Ex Ilva : Provenzano - ‘Incentivi a porto Taranto - Mittal non faccia battaglia a Stato’ (2) : (Adnkronos) – Per quanto riguarda il deposito da parte di ArcelorMittal dell’atto di recesso, Provenzano sottolinea: “sconsiglierei all’azienda di ridurre i rapporti con lo Stato italiano a una vicenda giudiziaria. Lo dico alla luce della presenza di Arcelor a Genova e Novi Ligure. Io sono a Bruxelles, ho parlato di Ilva anche con il vicepresidente della commissione Timmermans. Penso sia interesse dell’azienda ...

Mose (Venezia) e Ilva (Taranto) : in morte della Seconda Repubblica : Oggi è morta la Seconda Repubblica, affogata nell’acqua alta di Venezia (70 centimetri dentro la basilica di San Marco, fatto accaduto sei volte negli ultimi 12 secoli, di cui però tre negli ultimi vent’anni) e sepolta sotto la montagna di parole a vanvera, fumi inquinanti e scelte demenziali compiute intorno all’Ilva di Taranto.Muore oggi la Seconda Repubblica perché questo due storie sono l’emblema ...

Ex Ilva - vertice tra Conte e parlamentari M5s di Taranto : scontro sullo scudo penale. Lezzi al premier : “Non lo voterò mai - puoi scordatelo” : Un faccia a faccia teso con una soluzione che resta lontana, sempre che ArcelorMittal decida di recedere dal proposito di lasciare Taranto e quindi il governo, sul tavolo della trattativa, decida di mettere la reintroduzione dell’immunità penale come segnale distensivo nei confronti della multinazionale, che la invoca ma chiarisce di non ritenerlo fondamentale per restare. Giuseppe Conte incontra i parlamentari tarantini del M5s, insieme ...

“Fiamme altissime”. Gravissimo incidente all’ex Ilva di Taranto. Gli operai erano al lavoro. Cosa è successo : Incendio all’ex Ilva di Taranto, fiamme altissime ma per fortuna nessun operaio è rimasto coinvolto. A rivelare quanto accaduto sono stati i sindacati confederati Fim, Fiom e Uilm, precisando che “Iniziative e manovre per gestire l’emergenza son state del tutto improvvisate e solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno gestito l’emergenza in maniera professionale, ha evitato il peggio”. Nel dettaglio si sarebbe bucata una ...

Ex ilva - Conte si appella ai ministri e chiede cantiere Taranto : La vicenda dello stabilimento industriale ex ilva costituisce:solo un aspetto, seppure di assoluto rilievo, di una generale situazione emergenziale

