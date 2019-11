Stadio Roma a Fiumicino | la rivelazione di Cirinnà PD | “Sono già venuti due volte gli

Cirinnà : Stadio Roma a Fiumicino? Mio marito è sindaco e lo fomento tutte le sere : Roma – Cirinnà (PD): “stadio Roma a Fiumicino? Mio marito è sindaco e lo fomento tutte le sere. Sono venuti già due volte gli emissari della Roma a Fiumicino, però ora la questione è incagliata sulla partita bancaria Romana”. I miei follower su twitter sono tutti veri, pochi ma buoni. Con alcuni di loro ho anche un rapporto umano. Io frequento moltissimo la comunità gay, ma anche il mondo associativo delle donne e delle femministe. Queste ...

Debora Serracchiani : la Roma merita uno Stadio : Debora Serracchiani deputato e vice presidente del Partito Democratico ospite in studio nel programma LAVORI IN CORSO in onda su Radio Radio e Radio Radio TV ha parlato della sua passione giallorossa -stadio della Roma “Penso che Roma meriti uno stadio nuovo bello. Con grande coraggio a Udine è stato fatto dall’Udinese uno dei più grandi investimenti fatti in Italia nello sport che tra l’altro ha permesso di recuperare il vecchio stadio senza ...

Stadio Roma - chiusa l’indagine : verso processo a Bonifazi e Centemero : Gabriele Laganà I pm contestano a Bonifazi, deputato di Italia Viva, e Centemero, tesoriere della Lega, di aver ottenuto finanziamenti illeciti dal costruttore Luca Parnasi Giulio Centemero, tesoriere della Lega, e Francesco Bonifazi, ex deputato Pd ora passato a Italia Viva, rischiano di finire a processo. La procura di Roma, infatti, ha chiuso il filone di indagine, atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a ...

Stadio Roma - finanziamento illecito : verso il processo Centemero (Lega) - Bonifazi (Pd) e l’imprenditore Luca Parnasi : La procura di Roma ha chiuso il filone di indagine dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma nella parte riguardante i finanziamenti versati dall’imprenditore Luca Parnasi. Giulio Centemero, tesoriere della Lega, su cui indaga anche la procura di Milano, Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd ora passato a Italia Viva. Nei confronti di Centemero è contestato il reato di finanziamento illecito così come per Bonifazi. Per quest’ultimo c’è ...

?Stadio Roma - a rischio processo Centemero e Bonifazi : «Soldi da Parnasi» : Rischiano il processo, insieme all'imprenditore Luca Parnasi, il tesoriere e parlamentare della Lega Giulio Centemero e il deputato del Pd Francesco Bonifazi. La procura di Roma ha chiuso il...

Stadio Roma - il Comune vuole 20 milioni in più : Avanza il progetto per il nuovo Stadio della Roma. La revisione richiesta dalla sindaca Virginia Raggi sulla correttezza degli atti relativi al progetto ha ricevuto esito positivo: tutti i dipartimenti hanno dato infatti un parere favorevole su quanto fatto finora. Con un’unica eccezione, che potrebbe costringere il club giallorosso ed Eurnova ad alzare i costi […] L'articolo Stadio Roma, il Comune vuole 20 milioni in più è stato ...

Samp-Roma 0-0 - tensione fra i tifosi a Brignole e davanti allo Stadio : A Marassi, "contatto" fra un gruppo di circa 70 supporter giallorossi e alcuni blucerchiati: scambio di urla e insulti, poi sono arrivati gli agenti e hanno riportato l'ordine

Stadio Roma - archiviazione per l’assessore Frongia : Doppia archiviazione per l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia. Lo hanno deciso i gip di Roma per i procedimenti relativi al nuovo Stadio della Roma e quello legato alla bonifica dell’area di Tor di Quinto. Per quanto riguarda l’inchiesta collegata alla realizzazione dell’impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, […] L'articolo Stadio Roma, archiviazione per l’assessore ...

Stadio della Roma - archiviata l’inchiesta sull’assessore allo Sport Daniele Frongia : È stata archiviata la posizione dell’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, indagato per corruzione nell’inchiesta sullo Stadio della Roma e su quella relativa alla “bonifica dell’area di Tor di Quinto”. A farlo sapere in una nota è lo stesso Frongia. La contestazione a uno degli uomini della giunta di Virginia Raggi – che si era autosospeso e aveva rimesso le deleghe – è dovuta a una vicenda raccontata da Luca ...

"Grazie a Roma e ai tantissimi tifosi presenti allo Stadio Olimpico : ci avete fatto emozionare!" : “Il settimo sigillo è il più bello perché ci porta a Euro 2020. Grazie a Roma e ai tantissimi tifosi presenti allo Stadio Olimpico: ci avete fatto emozionare! Grazie ai bambini del Bambin Gesù: ci avete dato forza e coraggio. Viva l’Italia!”. Sono le parole del ct azzurro Roberto Mancini, via Twitter, dopo il successo di ieri sera per 2-0 sulla Grecia che ha regalato alla Nazionale la qualificazione ...