Bisceglie | malata terminale ha chiesto per l’ultima volta di vedere il mare | ambulanza si

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il personale del 118 forse non dimenticherà mai lo sguardo di quella donna che pernella sua vita ha volutoil, il suo. E’ successo nella mattinata dell’11 novembre quanto il personale del 118 si è trovato a trasportare dall’Ospedale “Vittorio Emanuele II” una donna di 61 anni. La donna di 61 anni diera unaaffetta da un tumore cerebrale. La donna haal personale che la stava accompagnando all’hospice di Universo Salute diperil. Il personale del 118 non ci ha pensato due volte e ha fermato l’nelle vicinanze della riva del. La sosta è durata solo qualche minuto, la donna ha visto il suo. Quelche l’accompagnata per tutta la sua vita da quando era bambina. L’si è fermata vicino alla spiaggia “La Grotta”. La donna per qualche minuto ...