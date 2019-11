Italia | prime prove anti Bosnia per Mancini | corsa a tre per sostituire Verratti

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Qualificazione ormai ampiamente acquisita per l’di Roberto, che ha così la possibilità di iniziare a sperimentare (con largocipo) eventuali esperimenti. Venerdì si va in casa delladi Pjanic e Dzeko e il ct azzurro ha cominciato a provare schieramento e uomini da opporre. Un solo allenamento, oggi a Coverciano, ma intenso. Molte esercitazioni tecnico-tattiche. Se la difesa sembra ormai decisa, con Donnarumma tra i pali, i rientrFlorenzi e Emerson sulle fasce e la coppia di centrali formata da Bonucci e Acerbi, il rebus maggiore riguarda il centrocampo dove al momento appaiono certi della maglia Jorginho e Barella: chi colmerà l’assenza dell’infortunato? In rampa di lancio uno tra Zaniolo e Tonali, ma non è da escludere Bernardeschi provato molto in quel ruolo durante il raduno di un mese fa. Lo juventino, in ballottaggio ...

