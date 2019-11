Arrestato pluri-pregiudicato A ottobre aveva rapinato una banca

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Valentina Dardari L’uomo al momento della rapina era in semilibertà. Si era impossessato di quasi 14mila euro in contanti. Subito dopo era riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce Giuseppe Di Matteo,51enne di Seriate, è statoquesta mattina, martedì 12 novembre, con l’accusa di averil mese scorso la filiale delladi Credito cooperativo dell'Oglio e Serio di Bergamo. La rapina, avvenuta verso le 8,50 dello scorso 16fruttato al ladro quasi 14mila euro, per la precisione 13,970 euro, in banconote di vario taglio. Ilre, dopo essersi fatto consegnare i soldi dal cassiere, era riuscito a scappare, facendo perdere le proprie tracce. La filiale rapinata si trova in centro, poco distante dalla Procura della Repubblica. La dinamica della rapina Quel giorno il malvivente era entrato nellapoco dopo ...

