Manovra | Coldiretti | “La plastic tax colpisce i 2 3 della spesa delle famiglie”

Smog - Coldiretti : “Con l’allarme per l’Italia - bonus verde nella Manovra” : nella lotta allo Smog va confermato in manovra il bonus verde per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto annuale sulla qualita’ dell’aria dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea) che assegna all’Italia il triste primato nella Ue per morti premature da ...

Manovra - Coldiretti : per il 59% degli italiani l’ambiente crea lavoro : Secondo il 59% degli italiani dall’ambiente con la green economy possono nascere nuove opportunità di lavoro per accompagnare lo sviluppo sostenibile del Paese. E’ quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixè su “La svolta green degli italiani” nel 2019 presentata al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio in riferimento al Green New Deal della Manovra economica del Governo con gli interventi salva clima. Solo 1 italiano su 3 ...

Manovra - Coldiretti : “Il taglio Iva è ossigeno per 2 - 7 milioni di persone senza cibo” : Con 2,7 milioni di persone che in Italia non hanno abbastanza soldi e sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, è importante la decisione di tagliare l’Iva su beni di prima necessità come gli alimentari. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che il progetto di ridurre l’Iva dal 4% all’1% per latte, pasta e frutta è coerente con quanto dichiarato dal premier Giuseppe ...