Astrologia del weekend 9-10 novembre | Luna nei Gemelli | Vergine nervosa

Astrologia dell'8 novembre : recupero fisico per l'Acquario - Vergine distratta : Questa prima settimana del mese sta per volgere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il weekend, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, venerdì 8 novembre. Sarà positiva per l'Ariete, grazie al transito della Luna nel segno e al favore di Venere, ma anche per l'Acquario, che finalmente recupererà grinta ed energie. Al contrario, sarà un momento faticoso per la Vergine, che per quanto ...

Astrologia del fine settimana - 5 e 6 ottobre : emozioni per la Vergine - Cancro nervoso : Primo weekend di ottobre per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche per le giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019, con amore, lavoro e salute. Ariete: in campo sentimentale bisognerà fare molta attenzione, domenica la Luna sarà ancora dissonante, potreste vivere alcune agitazioni. Nel lavoro, è possibile che accada qualcosa di imprevisto....Continua a leggere

Astrologia del weekend 28-29 settembre : difficoltà lavorative per lo Scorpione : Ultimo weekend del mese di settembre in arrivo. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali? Di seguito, scopriamo le stelle con amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre 2019. Ariete: in campo lavorativo non ci saranno molte questioni da affrontare, è possibile che vi sentiate sottotono in questo campo. In amore, potrebbero nascere delle polemiche nella giornata di domenica....Continua ...

Astrologia del fine settimana 14-15 settembre : tensioni amorose per il Cancro : Nuove previsioni astrologiche per il terzo fine settimana del mese di settembre. Scopriamo, di seguito, l'oroscopo per le giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre. Amore, lavoro e salute per tutti i segni, dell'Ariete ai Pesci. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: in questo fine settimana la luna sarà nel segno e potrà portare grandi emozioni. Nel lavoro molto dipenderà da ciò che vorrete fare, ma già alcuni hanno cambiato ufficio o gruppo ...