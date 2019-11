Domenica in e gli ospiti della nona puntata Anteprima Blogo

Domenica In Massimo Boldi si commuove pensando la moglie morta : L’attore comico Massimo Boldi è stato ospite a “Domenica In” da Mara Venier e parla subito della nuova compagna che le è stata presentata dall’attore qualche tempo fa. Descritta come una donna speciale Massimo si commuove: «Sì, è arrivata dopo la morte della povera Marisa», e l’attore si commuove al ricordo della moglie scomparsa. Mara stessa parla di questo dolore molto forte: «A lungo ti ho visto cercare di nascondere questa ...

Domenica Live Mauro Marin per la prima volta incontra il figlio : Mauro Marin è stato ospite a “Domenica Live”e racconta e incontra, per la prima volta l’ex compagna Jessica Bellei e il loro bambino. Marin è appena uscito dalla clinica psichiatrica. «Stavo male non riuscivo a dormire». L’ex gieffino dice di aver sentito profondamente l’assenza della compagna e di soffrire di disturbo bipolare sin dalla nascita. Jessica Bellei, in passato, aveva parlato delle profonde difficoltà nel rapporto con Marin che non ...

Domenica In - Massimo Boldi : “La presenza di mia moglie morta si è allontanata. Un grande dolore - ma ora c’è Irene” : “Ci sono cose che non si possono cancellare. C’è stato un episodio… nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai. Si dice che possano essere… delle presenze. Poi si è allontanata, ne sono convinto”. Parole di Massimo Boldi che intervistato da Mara Venier a Domenica In ha ricordato la moglie scomparsa nel 2004. L’attore e ...

Ascolti TV | Domenica 3 novembre 2019. Lo Zecchino d’Oro 18.3% - Le Iene 12.5% - il GP degli Stati Uniti 8.3% - Fazio 7%-7.8% - La Ragazza nella Nebbia 7.3% : I Ragazzi dello Zecchino D'Oro - Matilda De Angelis Su Rai1 I Ragazzi dello Zecchino d’Oro ha conquistato 4.228.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 L Ragazza nella Nebbia ha raccolto davanti al video 1.624.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 1.795.000 spettatori (7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 7.8% con 1.456.000 spettatori. Su Italia 1 ...

Mauro Marin a Domenica Live con il figlio Brando : ‘Convivo con il disturbo bipolare’ : Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10, insieme alla ex compagna Jessica Bellei e al figlio Brando è ospite di Domenica Live nella puntata di Domenica 3 novembre. L’ex gieffino arriva nel salotto di Barbara d’Urso per la prima uscita pubblica con il figlio dopo averlo incontrato per la prima volta qualche giorno prima (QUI il video). Mauro Marin e il primo incontro con il figlio Brando Sono noti infatti i trascorsi di Mauro ...

Daniela Zuccoli - moglie Mike Bongiorno/ 'Ha inventato la TV' - Domenica Live - : Daniela Zuccoli, ospite di Domenica Live, ricorda la proposta di matrimonio che l'ha unita a Mike Bongiorno. 'Mi venne a trovare in Toscana e...'

Serie A calcio - risultati Domenica 3 novembre. Il Cagliari travolge l’Atalanta ed è quarto! Pomeriggio da match salvezza : Si sono disputate quattro partite valide per l’undicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Lunch match pirotenico a Bergamo dove il Cagliari ha sconfitto l’Atalanta per 2-0 agganciando proprio gli orobici al quarto posto in classifica. I sardi continuano a stupire e firmano il terzo blitz stagionale grazie a una prestazione totale di assoluto spessore, impedendo agli avversari di segnare (non era mai capitato nelle prime ...

Alberto Urso - impaccio a Domenica In : Mara stuzzica sul dettaglio piccante : Alberto Urso, impaccio a Domenica In. Mara Venier lo stuzzica sul dettaglio piccante: “Ho visto che guardavi”. La reazione del tenore Giovane, umile, dolce, talentuoso: Alberto Urso è sbarcato a Domenica In sfoderando tutto il suo bagaglio artistico e umano. A guidarlo la conduzione materna di Mara Venier che, a un certo punto, ha anche […] L'articolo Alberto Urso, impaccio a Domenica In: Mara stuzzica sul dettaglio piccante ...

Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera - Massimo Boldi - Alberto Urso tra gli ospiti. Fiorello a sorpresa. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Ottava puntata del 3 novembre 2019 – Vanessa Scalera, Massimo Boldi, ...

Domenica In - Massimo Boldi si commuove ricordando la moglie : “Dopo la sua morte nella notte si accendeva una luce nella mia camera” : Momenti di commozione a Domenica In quando Massimo Boldi, ospite in studio, ha ricordato la moglie Marisa Selo, scomparsa nel 2004 dopo una battaglia lunga 10 anni contro una malattia che l’aveva colpita. L’attore l’ha ricordata con affetto e ha raccontato un aneddoto su un fatto strano che gli capitava tempo fa, subito dopo il lutto: “I primi due anni dopo la sua morte avevo una luce in camera che nella notte cominciava ...

Domenica In - Massimo Boldi parla della fidanzata Irene Fornaciari e si commuove al ricordo della moglie : E’ un Massimo Boldi molto intimo, commosso e a tratti un po’ rigido quello ospite di Mara Venier a Domenica In. Dopo un ingresso con gaffe (è entrato esclamando “col cuore” motto della concorrente Barbara D’Urso) Boldi ha raccontato come ha conosciuto e si è innamorato dell’attuale fidanzata Irene Federica Fornaciari. “Dopo la scomparsa di Marisa, ho avuto una lunga storia con una ragazza, con cui sono ...