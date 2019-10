Gol Mertens | il belga raggiunge Maradona a quota 115 reti VIDEO

Live Salisburgo-Napoli 0-1 EuroGol Mertens - Meret salva : Riprende questa sera dall'Austria la corsa del Napoli alla conquista di un posto negli ottavi di finale di Champions League. I partenopei sono al momento primi nella classifica del Gruppo E con 4...

Stampa : Torino-Napoli - Belotti e Mertens si sfidano a suo di Gol : Andrea Belotti e Dries Mertens. Attaccanti così diversi, non solo per caratteristiche fisiche ma anche tecniche, eppure così simili per indispensabilità e realizzazioni Scrive la Stampa per presentare la sfida di domani tra Torino e Napoli. Entrambi sono sempre stati prolifici contro le avversarie. 5 gol al Napoli per Belotti e ben 6 per Mertens che a Torino nessuno dimentica dopo il poker del 2016. I due attaccanti stanno vivendo un momento ...

GdS elogia Mertens – Fa Gol - non si lamenta della panchina e risolleva Milik : La Gazzetta dello Sport pone Mertens al centro della cronaca sportiva elogiando il suo carisma da trascinatore Dries Mertens, a suo di gol, è il protagonista di questo avvio di stagione del Napoli. Il belga è ad una sola lunghezza da Diego Armando Maradona. La prossima esultanza sarà quella che lo metterà al fianco del calciatore più forte della storia del calcio. Già con Benitez, e con Sarri fino all’infortunio di Milik, è ...

Napoli - vittoria e sofferenza : Mertens-Manolas - Brescia ko. Torna al Gol Mario Balotelli : Sofferto riscatto del Napoli, che al San Paolo piega per 2-1 il Brescia nel 'lunch match' della 6/a giornata e prova a tenere il passo di Inter e Juventus. Llorente e compagni sono ora a -6 dall'Inter e -4 dalla Juve. Gli Azzurri si mettono così alle spalle la sconfitta contro il Cagliari, anche se

Mertens : “Non si può prendere Gol - oggi. Avremmo dovuto tenere la rete a zero” : Al termine della partita del Napoli contro il Brescia ai microfoni di Dazn è intervenuto Dries Mertens. Questo Napoli sa anche soffrire? “Lo so, ma non si può, non si può prendere gol. Oggi Avremmo dovuto tenere la nostra rete a zero. Abbiamo sofferto ma per fortuna non abbiamo preso il secondo. Ma non si può” Si sente tanta delusione nelle tue parole. Dopo un primo tempo straordinario la volevi chiudere. Cosa è mancato? “Non ...

Napoli-Brescia 2-0 primo tempo. Gol di Mertens - poi azzurri leziosi fino al raddoppio di Manolas : Finisce 2-0 il primo tempo tra Napoli e Brescia. Gol di Mertens al 14esimo e di Manolas di testa nel recupero. È il punteggio giusto per quello che si è visto. Anzi, il Napoli ha sprecato troppo. Ha palesato una pericolosa attrazione per il virtuosismo o la bella giocata. Poi, però, su corner, di testa, è arrivato il raddoppio. il Napoli si è scoperto forte di testa. È la grande novità di quest’anno. Quando il momento è importante, e dopo ...

VIDEO Napoli-Cagliari 0-1 - Highlights - Gol e sintesi : clamorosa sconfitta dei partenopei. Decide Castro allo scadere - due pali di Mertens : clamorosa sconfitta casalinga per il Napoli nella quinta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I partenopei sono crollati contro il Cagliari per 1-0 allo Stadio San Paolo, doveva essere una partita relativamente semplice per i ragazzi di Carlo Ancelotti che volevano i tre punti per rimanere in scia a Juventus e Inter mentre è arrivato un pesantissimo ko. I padroni di casa sono stati sfortunati perché Mertens ha colpito due pai nel giro di ...

CorSport : il Cagliari vittima preferita di Mertens che è a soli 2 Gol da Maradona : Mancano due gol soltanto, a Dries Mertens, per raggiungere il record che appartiene a Maradona. E il belga potrebbe riuscire nell’impresa già stasera, visto che il Cagliari è la sua musa ispiratrice. In sette anni, scrive il Corriere dello Sport, ai sardi Ciro ha segnato infatti nove volte in dieci partite. Due sole le volte che è andato in bianco, una nel 2013 e l’altra la stagione scorsa. Stasera il belga sarà in campo in attacco. Arriva alla ...

Consigli fantacalcio 5^ giornata : Duvan Zapata torna al Gol - sì a Mertens e Belotti : Consigli fantacalcio 5^ giornata – Prende il via oggi un’altra giornata di Serie A. torna l’appuntamento con i Consigli di CalcioWeb per gli appassionati di fantacalcio. Tanti i match interessanti nel quinto turno. Si inizia con Verona-Udinese alle 19, in serata si gioca Brescia-Juventus. Domani anticipano alle 19 Roma-Atalanta, in serata la maggior parte del programma, spicca Inter-Lazio. Chiude Torino-Milan ...

Mertens chiarisce : “Ecco a chi ho dedicato il Gol” : Sulla propria pagina Facebook il talento belga spiega a chi ha dedicato il suo gol e la strana esultanza Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha abituato i propri tifosi a esultanze molto particolari. Quella di questa sera, però, dopo il primo gol contro la Sampdoria, ha stuzzicato la curiosità dei milioni di fans che lo seguono. Il folletto belga, infatti, dopo il gol si è messo il pallone sotto la maglia simulando il pancione di una ...

VIDEO Napoli-Sampdoria 2-0 : Highlights - Gol e sintesi. Decisiva la doppietta di Mertens : Basta un gol per tempo al Napoli per avere la meglio sulla Sampdoria, nell’anticipo pomeridiano del sabato delle ore 18.00, valido per la terza giornata della Serie A di calcio: uomo della partita è Dries Mertens, autore della doppietta che consegna tre punti alla formazione di Carlo Ancelotti, con i gol al 13′ ed al 69′. Highlights Napoli-Sampdoria 2-0 IL PRIMO GOL DI Mertens #Napoli 1:0 #Sampdoria | #SerieA | Day 3 | ...

Napoli-Sampdoria 1-0 primo tempo. Gol di Mertens (anche una traversa) - Meret salva due volte : È il Napoli cobra. La squadra di Ancelotti è capace di mordere all’improvviso, lo ha dimostra a Firenze e a Torino contro la Juventus. E lo ha confermato contro la Sampdoria oggi. Il Napoli l’ha sbloccata dopo 13 minuti con un’azione improvvisa nata da fallo laterale. Da sinistra verso destra, Di Lorenzo serve rasoterra Mertens che bruci tutti e segna sul primo palo. E pi festeggia col pancione. Ma non è una partita semplice ...