Inter | ci sarebbe Pinamonti tra gli obiettivi di mercato di Marotta

Inter - occhi su Zakaria : sarebbe uno degli obiettivi per il centrocampo : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri, nonostante l'ottimo inizio di stagione, devono rinforzare una rosa che ha mostrato ancora qualche carenza. In particolar modo ci sono stati gli infortunati durante la sosta per le Nazionali che hanno amplificato ulteriormente questa esigenza. Un rinforzo dovrebbe arrivare quasi sicuramente a centrocampo dove la società nerazzurra ...

Inter - ci sarebbe l'accordo con il Flamengo per la cessione di Gabigol : L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri, nonostante l'ottimo inizio di stagione, hanno l'esigenza di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. Per muoversi in entrata, però, sarà necessario prima fare cassa e realizzare qualche plusvalenza visto che già la scorsa estate il club ha fatto pesanti investimenti senza grosse cessioni facendo partire in ...

Inter - ci sarebbe l'idea Mandzukic per l'attacco : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. Nonostante l'ottimo inizio di stagione che la vede seconda in classifica dietro la Juventus, con diciotto punti e meno uno proprio dai bianconeri, la rosa nerazzurra ha palesato qualche carenza in questa prima parte del campionato. L'infortunio subito da Alexis Sanchez durante la sosta con la maglia della Nazionale cilena, poi, renderà necessario ...

Manovra - Gualtieri : “Ci sarà sugar tax sulle bevande. Cedolare sugli affitti sale al 12 - 5% - ma senza Interventi sarebbe andata al 15” : Accanto alla plastic tax ci sarà anche una sugar tax, ma “limitata alle bevande” e non anche sulle merendine come aveva prospettato il titolare dell’istruzione Lorenzo Fioramonti. E le nuove tasse sono in ogni caso “interventi limitati sia nel numero sia nell’importo”, oltre al fatto che “quasi sempre l’aumento fiscale è accompagnato da forme di incentivi in una logica di transizione verso la ...

Inter - nuovo obiettivo a centrocampo : nel mirino ci sarebbe Castrovilli : Una delle rivelazioni di questa prima parte della stagione in Serie A è stato sicuramente il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Classe 1997, il giocatore è stato lanciato a sorpresa dal primo minuto nella prima giornata contro il Napoli, nel match perso 4-3, dal tecnico, Vincenzo Montella, e da allora non è più uscito. Sette presenze, tutte da titolare, condite dal primo gol da professionista, segnato contro il Milan allo ...

Inter - Marotta e il tesoretto dalle cessioni : tra queste ci sarebbe quella di Gabigol : L'Inter è stata la grande protagonista della scorsa sessione di calciomercato andando ad investire oltre centocinquanta milioni di euro. Il colpo principale è stato rappresentato dall'arrivo di Romelu Lukaku, arrivato dal Manchester United per sessantacinque milioni più bonus diventando così l'acquisto più costoso della storia del club nerazzurro. Società che si prepara ad essere protagonista anche nelle prossime sessioni di mercato. Il motivo è ...

Inter - ci sarebbe l'ok di Antonio Conte per il colpo Matic : L'Inter potrebbe essere molto attiva nella prossima sessione di calciomercato. Nonostante l'ottimo inizio di stagione, con diciotto punti nelle prime sei giornate e il secondo posto in classifica ad una lunghezza dalla Juventus capolista, la rosa nerazzurra ha evidenziato ancora qualche carenza, soprattutto dal punto di vista numerico. In particolar modo in mezzo al campo manca un giocatore in grado di garantire lo stesso tasso tecnico dei ...

Calciomercato - Ibrahimovic sarebbe conteso da Milan e Inter ma i nerazzurri smentiscono : Con il contratto con i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic in scadenza alla fine dell'anno, molti club potrebbero tenere d'occhio lo svedese. Il modo in cui si è ripreso dai problemi al ginocchio è stato impressionante e questo dice molto sulla naturale idoneità e determinazione dell'uomo. Dopo aver subito due infortuni al ginocchio durante il periodo trascorso al Manchester United, Zlatan ha impressionato l'MLS come se nulla fosse mai ...

Inter - caccia al vice Lukaku : uno degli obiettivi sarebbe Lasagna : L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione invernale di calciomercato. In questa prima parte della stagione la squadra nerazzurra ha avuto un ottimo rendimento come dimostra il secondo posto in campionato con diciotto punti. Solo una la sconfitta subita, contro la Juventus, anche se in campo europeo il rendimento non è stato fino ad ora dei migliori con un punto in due partite. La rosa nerazzurra ha messo in ...

Marotta e Conte vorrebbero un'Inter 'italiana' : nel mirino ci sarebbero Chiesa e Tonali : Beppe Marotta e Antonio Conte avrebbero un progetto ben preciso per l'Inter del futuro. Amministratore delegato e tecnico vorrebbero, infatti, puntellare la rosa gradualmente di talenti italiani per far sì che nelle prossime stagioni la squadra possa ruotare intorno ad una sorta di zoccolo duro "azzurro". In realtà, secondo la Gazzetta dello Sport il principale ideatore di questa strategia sarebbe il dirigente varesino che l'avrebbe avuta in ...

Marotta vuole un'Inter all'Italiana : tra i principali obiettivi ci sarebbe Chiesa : Una delle caratteristiche della nuova Inter di Antonio Conte e Giuseppe Marotta è che ci sono molti italiani nella rosa. Un fattore non di poco conto se si pensa che solo qualche anno fa la squadra nerazzurra era composta praticamente da soli giocatori stranieri, salvo qualche rara eccezione. Nel 2010, anno del Triplete, non c'era nessun italiano in campo nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Oggi, invece, i nerazzurri ...

Calciomercato Inter : la Juventus sarebbe pronta a tornare su Icardi : Il grande tormentone di Calciomercato la scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, che lo ha messo pubblicamente sul mercato. L'ex capitano, però, non aveva intenzione di muoversi da Milano e solo l'ultimo giorno ha deciso di accettare la cessione, in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Prima del ...

Inter in allarme : il Barcellona sarebbe Interessato a Lautaro Martinez : Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in evidenza nelle fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è sicuramente Lautaro Martinez. Il Toro ha timbrato il cartellino nelle ultime due gare, probabilmente le più importanti disputate fino ad ora, contro Barcellona e Juventus. Nonostante alla fine il risultato finale sia stato sempre una sconfitta per 2-1, l'attaccante ha dimostrato tutto il proprio talento, mettendo in difficoltà ...

Inter decisa : sarebbe avviata la trattativa per la cessione di Gabigol : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. Dopo l'importante campagna acquisti della scorsa estate, la società nerazzurra è pronta ad Intervenire nuovamente per perfezionare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Prima di potersi muovere in entrata, però, il club cercherà di piazzare qualche cessione per racimolare un tesoretto e realizzare qualche plusvalenza, sempre ...