Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Mario, agente di, Mario Rui, Di Lorenzo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Il procuratore ha detto che «è nell’interesse di tutti. A giugno lui andrà in scadenza e ilnon guadagnerebbe nulla dalla sua cessione. Già in estate si sono presentate occasioni, il club aveva dato il suo assenso ma poi non ci sono stati i tempi tecnici per chiudere l’operazione».ha aggiunto che lui ha favorito «l’arrivo di Di Lorenzo ain chiave cessione di. Spero che venga venduto bene, ilavrebbe potuto ottenere 50 milioni vendendolo due estati fa al Chelsea. Col Valencia non è più possibile, è in piedi l’opzione Roma ma non è la sola». «Vado d’accordo con De Laurentiis perché siamo uguali. Dialogo con chi vuol dialogare, vado allo scontro con chi sposa questa linea. Conosciamo i nostri ...

napolista : Giuffredi: «È anche nell’interesse del Napoli vendere Hysaj a gennaio» A Radio Kiss Kiss Napoli: «A giugno andrà i… - calciomercatoit : ??#Roma - anche #Giuffredi parla del futuro di #Hysaj ??#CMITmercato -