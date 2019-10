Fonte : agi

(Di sabato 19 ottobre 2019) "Questa piazza è una cosa emozionante, che ci impone di lavorareed è con questo spirito che presento colui che per primo sconfisse Romano Prodi", ovvero Silvio. Così Matteo Salvini ha presentato il presidente di Forza Italia dal palco di piazza San Giovanni. L'intervento del Cavaliere, improntato al richiamo all'del, è accolto con applausi e cori "Silvio Silvio". Non sono mancati però fischi e mormorii. "Per vincere siamo tutti indispensabili: Lega, FdI, Fi", ha dettodal palco di piazza San Giovanni, "oggi i nostri numeri in Italia sono aumentati. Oggi se uniti conquisteremo certamente una grande vittoria quando finalmente ci faranno votare. L'Italia vuole essere governata da noi, non dalla sinistra". "No al governo delle manette" "Siamo sicuri di vincere tutte le prossime elezioni Regionali, in Umbria, in ...

fisco24_info : Berlusconi richiama il centrodestra all'unità: 'Insieme vinciamo ovunque': 'Questa piazza è una cosa emozionante,… - marinella2569 : @giudiiiiiiiii @NatMarmo @spaccioTV Ma anche il terzo che richiama il nome Berlusconi sottolineato - PierangeloMazz3 : @mariamacina Il terzo ma con il colore verde invece del blu che richiama Salvini e berlusconi -