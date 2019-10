Costruzioni : Samoter - nel 2019 investimenti in crescita di 4 - 8 mld (+3 - 5%) (2) : (Adnkronos) - Nonostante il lieve rallentamento del secondo trimestre, si conferma (al +3,5%) la stima di crescita degli investimenti in Costruzioni nel 2019 . Una tendenza diffusa in tutti i comparti di attività, incluso il Genio civile che, beneficiando della ripresa degli investimenti pubblici, ri

Costruzioni : Samoter - nel 2019 investimenti in crescita di 4 - 8 mld (+3 - 5%) : Verona, 17 ott. (Adnkronos) – Continuano a crescere gli investimenti nel settore delle Costruzioni , trascinati dalla ripresa delle opere pubbliche. Se nel 2018 il valore complessivo in Italia aveva superato i 139 miliardi di euro, si prevede a fine 2019 un aumento del 3,5%, pari a 4,8 miliardi di euro e nel 2020 di ulteriori 3,3 miliardi (+2,4%). Le stime arrivano dal Monitor edilizia di ottobre 2019 , elaborate ...

Costruzioni : Samoter - nel 2019 investimenti in crescita di 4 - 8 mld (+3 - 5%) (2) : (Adnkronos) – Nonostante il lieve rallentamento del secondo trimestre, si conferma (al +3,5%) la stima di crescita degli investimenti in Costruzioni nel 2019. Una tendenza diffusa in tutti i comparti di attività, incluso il Genio civile che, beneficiando della ripresa degli investimenti pubblici, ripartirà dopo una lunga fase di contrazione.A far ben sperare, in particolare, è l’andamento degli investimenti fissi lordi delle ...