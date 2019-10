Quota 100 | arriva l’ufficialità | l’anticipo pensionistico rimane ma verrà rivisto

Conte : «Quota 100 resta» Italia Viva : «No barricate ma si rischia il burrone» Brambilla lancia quota 103 : Il deputato Marattin: «Se ci fosse lo stop immediato, siamo disposti a prenderci in carico le persone che hanno già firmato accordi per uscire dal mercato del lavoro»

Quota 100 - retromarcia di Italia Viva. Marattin : “Se resta? No barricate. Idee - non ricatti” : Prima le polemiche sulla manovra e le richieste di abolire Quota 100, poi, di fatto, la retromarcia. Se Italia Viva di Matteo Renzi aveva alzato il prezzo, con tanto di scontro interno alla maggioranza sul tema pensioni e su una delle misure simbolo del passato governo, ora è il deputato Luigi Marattin a mostrare una posizione a dir poco più morbida: “Se Quota 100 resta disposti a non votare tutto il pacchetto manovra? Da noi nessuna ...

Manovra - Conte : "Quota 100 rimane" : 12.54 Manovra, Conte: "Quota 100rimane" "Vogliamo conservare Quota 100, perché questo é l'indirizzo politico. Si è ragionato sulle finestre di uscita ma nulla è stato ancora deciso. Quota 100comunque rimane, questo senz'altro". Lo ha detto il presidente del Consisiglio,Conte, a margine della presentazione della relazione sull'innovazione e ricerca del Cnr. Intanto è cominciato un incontro di Conte con il ministro dell'Economia, Gualtieri, ...

Giuseppe Conte - prova di forza contro Matteo Renzi : "Quota 100 resta nella manovra" : Giuseppe Conte manterrà Quota 100 nella manovra, perché spiega, "questo è l’indirizzo politico. Si è ragionato sulle finestre di uscita ma nulla è stato ancora deciso. Quota 100 comunque rimane, questo senz'altro". Il presidente del Consiglio è intervenuto a margine della presentazione della relazio

Stefano Fassina su Quota 100 : "Non toccatela - pronto a fare le barricate con Matteo Salvini" : Toccare Quota 100? Una follia. Per tutti tranne che per Matteo Renzi e Italia Viva, che ne invocano l'abolizione totale. Da par suo, Renzi, ha bollato la proposta proprio con quella emblematica parolina: "Follia". E il fatto che sia una mattata lo conferma anche Giuseppe Conte, il quale ha tagliato

Vertice Conte-maggioranza : «Quota 100 rimane» : «Quota 100 rimane, questo è l' indirizzo politico». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte che precisa: «Vogliamo rivedere le misure ma conservarle». A quanto...

Conte conferma Quota 100. Italia Viva : "Non alziamo barricate - ma si rischia burrone" : “Quota 100 rimane”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiude la diatriba interna alla maggioranza: “Vogliamo rivedere le misure, ma conservarle”.Per Italia Viva è un errore: su Quota cento “nessuna barricata” assicura il deputato Luigi Marattin, secondo cui “se si lascia scorrere Quota 100 così com’è, si crea il burrone Salvini”. In merito alle polemiche interne ...

Luigi Marattin a Omnibus su Quota 100 : per il renziano mandare gli anziani in pensione è "un'ingiustizia" : Si parla di Quota 100. Se ne parla ad Omnibus, il programma del mattino in onda su La7. Ad esibirsi Luigi Marattin, fedelissimo renziano e responsabile economico di Italia Viva. Il Marattin che per primo, domenica sera, ha invocato "l'abolizione totale e immediata di Quota 100". E il renziano torna

**Manovra : Conte - ‘Quota 100 resta - si ragiona su finestre di uscita’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Quota 100 resta” nella Legge di Bilancio, “stiamo ragionando sulle finestre di uscita”. A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia.L'articolo **Manovra: Conte, ‘Quota 100 resta, si ragiona su finestre di uscita’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il governo discute di “Quota 100” : Oggi deve inviare alla Commissione Europea il "Documento programmatico di bilancio" e c'è da decidere se toccare la riforma delle pensioni o lasciarla com'è

Pensioni 2020 - è rissa sulla Quota 100 : per Di Maio 'Renzi vuole tornare alla Fornero' : Torna ad acuirsi lo scontro interno alla maggioranza in merito alla riforma del settore previdenziale ed alla Quota 100. Già negli scorsi giorni era diventata evidente la distanza tra le diverse anime del nuovo governo giallo-rosso sulla delicata questione Pensionistica, al momento si attende quindi di vedere in che modo potrà sbloccarsi la situazione, stante che il tempo stringe e la nuova legge di bilancio 2020 non può attendere oltre. Di Maio ...

Tetto per il contante a 1.000 euro Quota 100 : finestre e blocco uscite : Abbassare il Tetto per l'uso del contante da 3.000 a 1.000 euro. Torna anche questa tra le ipotesi di intervento per limitare l'uso del cash, da accompagnare alle misure per incentivare la moneta elettronica. Il tema... Segui su affaritaliani.it