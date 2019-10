EURO 2020 | situazione gironi | le nazionali qualificate

Basket - EUROCup 2019-2020 : Brescia affronta l’Olimpia Lubiana per continuare a sognare : La Germani Leonessa Brescia domani sera, 16 ottobre, alle ore 20.45 sfida la Cedevita Olimpia Lubiana con il chiaro intento di continuare a stupire e divertirsi. La partita è valida per la terza giornata di EuroCup, competizione nella quale fino a questo momento i lombardi hanno conquistato una vittoria ed una sconfitta. Gli avversari, invece, non hanno ancora trovato il successo, ma sono comunque una squadra davvero pericolosa. La storia Fra ...

Liechtenstein - Italia - Qualificazioni EUROpei 2020 : come vederla in Tv e in Streaming : Nuovo appuntamento con le Qualificazioni degli Europei 2020, stasera gli azzurri sfidano il Liechtenstein a Vaduz.

Risultati qualificazioni EUROpei 2020/ Diretta gol live : big match a Ginevra! : Risultati qualificazioni Europei 2020: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 15 ottobre 2019 e valide per i gironi D, F G, e J.

Come funzionano gli spareggi per EURO 2020 : Come funzionano spareggi EURO 2020 – Si conclude con questa sera l’ottava giornata valida per le qualificazioni a EURO 2020. Un turno che ha regalato le prime nazionali qualificate per la manifestazione itinerante, che si disputerà tra il 12 giugno e il 12 luglio del prossimo anno. Belgio, Italia, Russia, Polonia e Ucraina hanno già conquistato […] L'articolo Come funzionano gli spareggi per EURO 2020 è stato realizzato da Calcio e ...

EURO2020 : dopo il successo a Roma l’Italia vola in Liechtenstein : Roma – Il trionfo per 2-0 maturato sulla Grecia sabato scorso allo stadio Olimpico di Roma è valso all’Italia il pass per i prossimi Europei in programma a giugno. Gli azzurri battezzeranno il torneo 2020 disputando la gara inaugurale proprio nella Capitale, match fissato per il 12 di giugno. Intanto però, nonostante la qualificazione raggiunta con ben 3 gare d’anticipo, prima volta nella storia della nazionale, ...

Accordo EUROsport - Twitter - partnership sui contenuti di Tokyo 2020 : Discovery ed Eurosport, Home of the Olympics in Europa, annunciano una partnership con Twitter per la pubblicazione di contenuti e la vendita di spazi pubblicitari dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Una collaborazione che amplifica la copertura digital delle Olimpiadi su Eurosport in 16 mercati europei. L’Accordo consentirà agli utenti di Twitter di vivere le fasi salienti dei Giochi Olimpici grazie...

Energia - la Banca EUROpea annuncia la messa al bando dei finanziamenti a fonti fossili dal 2020. Per ora ci investe ancora miliardi : Gasdotti, rigassificatori, ma anche progetti legati al metano e ai porti strategici nel settore dei combustibili. Ecco dove investe la Banca europea degli investimenti che ha annunciato di recente la messa al bando, entro fine 2020, dei finanziamenti a progetti che riguardano proprio i combustibili fossili. I nodi da sciogliere sono ancor molti, almeno quanti sono gli interessi in gioco. E non potrebbe essere diversamente, dato che si tratta ...

Basket - EUROCup 2019-2020 - 3a giornata : Trento ospita Oldenburg per cercare la seconda vittoria continentale di fila : Alle 19:30 scocca l’ora della terza giornata di EuroCup per la Dolomiti Energia Trento (che, in Europa, ha proprio questa denominazione in luogo di quella che, in campionato, promuove più in generale l’intero Trentino). La formazione di Nicola Brienza, alla BLM Group Arena, ospita i tedeschi dell’EWE Baskets Oldenburg, tra le maggiori formazioni della storia recente del Basket di Germania con un titolo domestico nella stagione ...

Non solo Shevchenko - la qualificazione dell'Ucraina a EURO 2020? Quanto Milan nell'impresa : Nemmeno il 700esimo gol tra i professionisti di Cristiano Ronaldo è servito a mettere in secondo piano quest'impresa. L'Ucraina, da outsider assoluta, ha conquistato con 1 partita d'anticipo e da imbattuta la qualificazione per gli Europei itineranti del 2020, e lo ha fatto dopo aver battuto in casa

LIVE Liechtenstein-Italia calcio - Qualificazioni EUROpei 2020 in DIRETTA : tanti esperimenti per Mancini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dichiarazioni Mancini – Programma, tv e probabili formazioni di Liechtenstein-Italia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Liechtenstein-Italia, ottava giornata delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno fatto percorso netto sinora, con sette vittorie su sette, ed hanno così ottenuto con tre partite di anticipo il pass per la ...

La Ferrari F8 Tributo si aggiudica il premio UIGA “Auto EUROpa 2020” : La nuova berlinetta due posti a motore centrale-posteriore del Cavallino Rampante si è aggiudicata l'ambito riconoscimento...

Qualificazioni EURO 2020 - Liechtenstein-Italia live in chiaro : Dove vedere Liechtenstein Italia in Tv e streaming – L’Italia si prepara ad affrontare un’altra gara per le Qualificazioni a EURO 2020, con in tasca il pass per l’EUROpeo. Pass strappato grazie alla vittoria per 2-0 sulla Grecia, che ha permesso di festeggiare con tre turni d’anticipo il traguardo della qualificazione. Il prossimo avversario sarà […] L'articolo Qualificazioni EURO 2020, Liechtenstein-Italia live in chiaro è stato ...

Ciclismo su pista - EUROpei 2019 : tappa fondamentale verso Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi Elia Viviani e Filippo Ganna : Da domani, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20, il velodromo Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Europei su pista 2019. La rassegna continentale sarà uno degli appuntamenti fondamentali in prospettiva verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale italiana si presenterà al via degli Europei con una delegazione che figura tra le grandi favorite e che cercherà di bissare, se non migliorare, il risultato ottenuto nel 2018 con ...