Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Sono statiildello storicomafioso didel Vallo con la moglie e il commercialista palermitano Maurizio Lipani,nominato dal Tribunale che, secondo l’accusa, si è appropriato dei soldi sequestrati allache gli erano stati dati in gestione. Per Epifanio Agate il Gip del Tribunale di Palermo ha disposto, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Anti, la custodia cautelare in carcere mentre Lipani si trova ai domiciliari. Dalle indagini è emerso che Agate, imprenditore itticodi Mariano Agate, stretto alleato dei corleonesi di Totò Riina per decenni a capo del potente mandamento mafioso didel Vallo, con la compiacenza di Lipani che aveva in gestione alcune sue aziende sequestrategli nell’ambito di un procedimento di prevenzione ha continuato a occuparsi della loro gestione, contattando ...

TutteLeNotizie : Mafia, arrestati il figlio del boss di Mazara e un amministratore giudiziario: “Si è… - SilviaCantoia : RT @TutteLeNotizie: Mafia, arrestati il figlio del boss di Mazara e un amministratore giudiziario: “Si è… - TutteLeNotizie : Mafia, arrestati il figlio del boss di Mazara e un amministratore giudiziario: “Si è… -