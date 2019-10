La nave Ocean Viking ha soccorso 74 migranti al largo della Libia

Il Ministro Fioramonti a Trieste per l’inaugurazione della nuova nave oceanografica : “La ricerca e la scienza sono il segreto del successo” : “Oggi a Trieste ho avuto l’onore di inaugurare la nuova nave oceanografica da ricerca “Laura Bassi” dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), a supporto di tutta la comunità scientifica nazionale, in occasione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica, giunto all’ottava edizione“: lo scrive in un post su Facebook Lorenzo Fioramonti, Ministro dell’Istruzione, ...

I 182 migranti a bordo della nave Ocean Viking stanno sbarcando a Messina : Martedì i 182 migranti a bordo della nave Ocean Viking, gestita dalle ong SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, stanno sbarcando a Messina dopo che domenica il ministero dell’Interno Luciana Lamorgese aveva acconsentito allo sbarco. I migranti erano stati soccorsi all’inizio della settimana

Ocean Viking a Messina - sbarcano 182 profughi. A bordo della nave anche 14 minorenni : Sono cominciate martedì mattina sulla banchina Norimberga del porto di Messina le operazioni di sbarco dei 182 migranti a bordo dalla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere. I profughi, tra cui numerose donne e 14 bambini uno dei quali di soli otto giorni, erano stati soccorsi la settimana scorsa al largo delle coste libiche. La decisione di indicare Messina come porto sicuro è stata presa dal Viminale dopo che la ...

La storia di Ocean Viking - la nave dell'ong Sos Mediterranée : Mauro Indelicato Varata nel 1985, fino allo scorso anno la Ocean Viking è stata utilizzata per il trasporto di piattaforme galleggianti: dal 2019 è invece usata da Sos Mediterranée per le missioni di salvataggio nel Mediterraneo La nave Ocean Viking è un mezzo utilizzato dall’Ong francese Sos Mediterranée, che opera insieme a Medici Senza Frontiere, per navigare nel Mediterraneo e soccorrere barconi in difficoltà. Di recente, la ...

La nave Ocean Viking ha salvato altri 36 migranti. Ora a bordo sono in 218 : La nave Ocean Viking, che Medici senza frontiere gestisce insieme a Sos Mediterranee, ha salvato 36 migranti che si trovavano su un barchino di legno in acque internazionali. Come riferisce su Twitter la stessa Msf: "questa ultima operazione è stata coordinata dalle autorità marittime maltesi e porta a 218 il numero totale di superstiti a bordo della Ocean Viking" in questo momento. BREAKING @SOSMedIntl and @MSF_Sea teams just ...

La nave Ocean Viking ha soccorso 48 migranti al largo della Libia : Ocean Viking, la nave di salvataggio gestita dalle ong MSF e SOS Mediterranee, ha soccorso 48 migranti al largo della Libia, mentre erano in difficoltà a bordo di una barca di legno. Tra loro ci sono anche bambini e neonati.

Migranti - Ocean Viking a Lampedusa. L’esplosione di gioia a bordo della nave : Immagini girate a bordo della nave Ocean Viking delle ong Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, nel momento in cui gli operatori comunicano agli 82 Migranti salvati che si trovano da sei giorni a bordo dell’imbarcazione che e’ stato finalmente assegnato un porto sicuro. Quel porto sicuro e’ l’isola di Lampedusa. Immediatamente sulla nave esplode la gioia, con balli e canti. L'articolo Migranti, Ocean Viking a ...

Ocean Viking - l’Italia assegna porto alla nave delle ong con 82 migranti a bordo : La nave delle ong Ocean Viking con 82 persone a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso Lampedusa: dopo giorni di stallo l'Italia ha finalmente assegnato un porto sicuro alla nave umanitaria. Ma il sindaco di Lampedusa non ci sta: "La nave era più vicina alla Sicilia, non siamo idioti. La nostra isola non può essere la soluzione di tutti i problemi".Continua a leggere

Una donna incinta e suo marito a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta : Una donna incinta e suo marito che erano a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta. La Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere, si trovava da qualche giorno nella zona SAR libica con