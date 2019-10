Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) Nel 2018, 2,7 milioni di persone sono state costrette a chiedere aiuto per mangiare. E un terzo di esse risiedono trae Sicilia. Sono la punta dell’icebergin Italia. Lo dicono i dati di un’analisiColdiretti. Ine Sicilia, oltre 4 persone su 10 sono a. Hanno un reddito disponibile dopo i trasferimenti sociali inferiore al 60% di quello medio nazionale. In particolare, in, la percentuale di coloro che sono aè del 41,4% (era 34,3% nel 2017) mentre in Sicilia è al 40,7%, seppur in calo. Si tratta del livello più alto in Ue. L'articolo, ail 41,4%ilNapolista.

DPugliese88 : RT @napolista: Campania, a rischio povertà il 41,4% della popolazione Oltre 4 persone su 10 ha avuto difficoltà a mangiare, nel 2018. È il… - napolista : Campania, a rischio povertà il 41,4% della popolazione Oltre 4 persone su 10 ha avuto difficoltà a mangiare, nel 2… - battistageti : In Campania il 41,4% della popolazione a rischio povertà, livello più alto in Ue - Tgcom24 -