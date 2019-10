Meteo | inizia il weekend di caldo sull’Italia | massime fino a +26°C e sole su quasi tutto

Previsioni Meteo - Ottobre inizia con un’irruzione di aria fredda su gran parte d’Europa : forti temporali in Italia e neve sulle Alpi [MAPPE] : Previsioni Meteo – Un’importane irruzione di aria polare marittima sull’Europa centrale, orientale e sudorientale sembra sempre più probabile per la prossima settimana, in cui sono attesi forti temporali nel nord del Mediterraneo, neve sulle Alpi settentrionali, gelate mattutine e temperature ben al di sotto della media. I modelli GFS ed ECMWF concordano ampiamente su questa ondata di freddo in arrivo sul continente. Inizierà sulla scia di ...