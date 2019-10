Tiro con l’arco | Mauro Berruto lascia | il nuovo coordinatore tecnico della Nazionale

Siria - Usa : “No al via libera all’offensiva turca contro i curdi. Nessun riTiro delle truppe - solo ridispiegamento di 50-100 soldati” : La notizia del bombardamento di posizioni curde da parte della Turchia al momento non trova ulteriori conferme, ma quel che è certo è che la Casa Bianca, in un comunicato, ha spiegato di non avere concesso Nessuna “luce verde” ad Ankara per procedere con gli attacchi. Ieri infatti Trump aveva annunciato il ritiro dei soldati americani dalla Siria e un’imminente operazione turca nel nord del Paese, il cui obiettivo sono le forze ...

Casa Bianca : la Turchia invade Nord Siria. Erdogan conferma riTiro Usa : L’offensiva turca a breve. Non è chiaro se ciò significhi che gli Stati Uniti potrebbero ritirare i loro circa mille soldati dalla Siria settentrionale

Concorsi Banca d'Italia ed Europea per assunzioni - borse di ricerca e Tirocini : La Banca d'Italia e la Banca Europea hanno indetto ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di alcune borse di ricerca, per lo svolgimento di tirocini di dottorato e per l'inserimento di vari profili esperti, da disporre nelle sedi di lavoro situate sul territorio italiano ed estero. Bando di concorso a novembre La Banca d'Italia mette a concorso 4 borse di ricerca destinate a giovani economisti con interesse ed esperienze nel ...

Atlantia - salvataggio Alitalia solo senza il riTiro della concessione autostrade. Il disastro di Di Maio e M5s : Prosegue il braccio di ferro tra Atlantia e il M5s: la holding del gruppo Benetton si dichiara pronta a tirarsi indietro per il salvataggio di Alitalia in mancanza di un piano di rilancio efficace e per l'eventuale cancellazione della concessione per Autostrade per l'Italia. Atlantia ha reso note le

Marchisio annuncia il riTiro : non conta l'età ma quello che si sente : Marchisio. "Era giusto arrivare a questa decisione, non conta l'eta'. E' importante quello che si sente dentro".

Atletica - Mondiali 2019 : Kevin Mayer si infortuna durante il salto con l’asta ed è costretto al riTiro. Vola Shanieka Ricketts nel triplo : Nella settima giornata dei Mondiali di Atletica leggera 2019 in corso di svolgimento a Doha (Qatar) sono andate in scena qualificazioni, batterie e buona parte delle gare di decathlon ed eptathlon. Di seguito il quadro di tutti i risultati. salto triplo (FEMMINILE) QUALIFICAZIONI – La prima gara di giornata è stata la qualificazione del salto triplo femminile che ha visto impegnata anche la nostra Ottavia Cestonaro. L’azzurra ha ...

Parma - Gagliolo convocato dalla Svezia : l’incredibile storia del difensore - l’idea del riTiro e la rinascita : Sarà stata una sorpresa anche per il diretto interessato. Riccardo Gagliolo ha appreso oggi di essere stato convocato dalla nazionale svedese. Il difensore del Parma ha origini scandinave da parte della madre e dal 2015 possiede anche il passaporto svedese. Cosa che non è sfuggita al selezionatore Jan Andersson, che lo ha chiamato per le gare contro Malta e Spagna, valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020. difensore centrale mancino, ...

Marchisio annuncia il riTiro : che fine hanno fatto i campioni della Juventus di Conte? : Si ritira a soli 33 anni Claudio Marchisio. Venti anni in bianconero, ma una serie di problemi fisici che lo hanno portato a questa sofferta decisione. L’annuncio ufficiale avverrà domani alle 15 allo Juventus Stadium, impianto che lo ha visto protagonista della vittoria di 7 scudetti. Marchisio ha vestito la casacca bianconera per 10 stagioni da titolare in Serie A. Claudio Marchisio è stato titolare inamovibile nella formazione del ...

RiTiro farmaci con ranitidina - Sileri : “Lotti ritirati in via precauzionale - nessun allarme” : “Non bisogna creare allarmismi”, “i cittadini possono stare assolutamente tranquilli“. Parola del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che interviene sul Ritiro dei lotti di ranitidina. “Internet non ha aiutato – ha sottolineato Sileri in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei – siamo nell’epoca delle fake news amplificate dal web. Oggi ogni paziente ...

Sostanze tossiche o cancerogene in inchiostri per tatuaggi - scatta riTiro dopo controlli dei Nas : Le analisi hanno riscontrato la pericolosità di 22 campioni su 100 prelati dai carabinieri dei Nas in 117 aziende del settore che comprendono sia centri di tatuaggio, sia importatori, produttori e distributori. Come conseguenza il Ministero della Salute ha disposto un immediato provvedimento di divieto di vendita e di utilizzo.Continua a leggere

Ciclismo - Mondiali 2019 : Rohan Dennis - dal polemico riTiro al Tour de France al trionfo nella cronometro. E il contenzioso con la Bahrain Merida… : Una maglia iridata che ha il sapore del riscatto quella conquistata quest’oggi da Rohan Dennis, che bissa il successo ottenuto lo scorso anno a Innsbruck, riconfermandosi campione del mondo a cronometro Élite. Una vittoria per distacco quella dell’australiano, che ha battuto per 1’09” il nuovo fenomeno del Ciclismo internazionale, il belga Remco Evenepoel, e per 1’55” uno splendido Filippo Ganna. E vi ...

Firenze ospita il XVII campionato italiano di Tiro con la balestra a braccio : Domani Firenze ospita la XVII edizione del campionato italiano di tiro con la balestra a braccio, organizzata dalla Litab, la

Acqua contaminata : scatta in riTiro del ministero della Salute. Ecco marca e lotto : Il ministero della Salute richiama un lotto di Acqua Sorgesana, della Lete, “per rischio microbiologico”. Ma sul sito dell’azienda, che ha avvisato i rivenditori, non compare nulla. Le bottigliette interessate sono da 50cl. Il lotto incriminato ha scadenza 13/02/21 ed è contrassegnato dal numero L402 14. Alla base del richiamo la presenza del batterio Pseudomonas aeruginosa, ce può essre responsabile di una serie di patologie respiratorie o ...

Allerta cozze contaminate : il Ministero della Salute dispone il riTiro [LOTTO e DETTAGLI] : Nuova Allerta cozze contaminate: il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni lotti di cozze a causa di rischio chimico. Il richiamo è stato emesso in seguito ad apposte analisi chimico-fisiche che hanno rilevato la presenza di biotossine algali (DSP). Nello specifico si tratta di cozze in rete da 1 Kg e dei Tris di Mare in rete da 1 Kg, della marca Marinsieme M.Gi.B. I prodotti hanno data di scadenza del 10/09/2019 e 11/09/2019. I ...