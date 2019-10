Pensioni anticipate | uscita con quota 100 nel 2021 per i nati nel 1959 | poi slitta al 2027

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Il termine della sperimentazione alla fine deldellecon100 non sarà indolore: senza un'armonizzazione delle misurestiche, infatti, chi non raggiungerà i requisiti necessari entro il 31 dicembredovrà attendere altri cinque o sei anni per andare in pensione anticipata o di vecchiaia con i requisiti richiesti dalla riforma delledi Elsa Fornero. Uno "scalone" ampio che penalizza i lavoratori, soprattutto, nel 1960, il primo anno tagliato fuori dall'eventuale mancata conferma delle100 a partire dal 2022. Le alterve per uscire prima da lavoro potrebbero essere, se confermate, l'anticipostico Ape social (cona partire dai 63 anni) e l'opzione donna, riservato alle lavoratrici di almeno 58 anni. Ma entrambe le misurestiche sono soggette a paletti e penalizzazioni sull'assegno di ...

