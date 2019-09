Leclerc | anche al Gran premio di Singapore puntiamo in alto

Formula 2 - celebrati oggi in Francia i funerali di Anthoine Hubert : presente anche Charles Leclerc [GALLERY] : Il pilota della Ferrari ha voluto presenziare ai funerali dell’amico scomparso a Spa, insieme a lui anche Pierre Gasly Si sono tenute nella giornata di oggi i funerali di Anthoine Hubert, il pilota di Formula 2 scomparso dieci giorni fa a Spa, durante Gara-1 del Gp del Belgio. La cerimonia funebre si è tenuta a Chartres, nella cattedrale di Notre Dame della città francese, alla presenza di numerose personalità del motorsport. Oltre ...

Formula 1 – Finalmente una gioia - anche Briatore si complimenta con la Ferrari : “Leclerc straordinario a Monza - vittoria meritatissima” : anche Briatore si complimenta con la Ferrari: le parole dell’imprenditore italiano dopo il successo di Leclerc a Monza Una grande festa rossa, ieri a Monza: Charles Leclerc ha riportato la Ferrari sul gradini più alto del podio del Gp d’Italia dopo nove lunghi anni. Un successo strepitoso, che ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi del Cavallino. anche Flavio Briatore, che in questa stagione non ha risparmiato la Ferrari da ...

Leclerc si distingue a Monza anche per strategia : unico su soft-hard : Seconda vittoria consecutiva per Charles Leclerc, grazie a una strategia a una sosta soft-hard che ha consentito alla Ferrari di tornare al successo a Monza, che mancava dal 2010. Partito dalla pole position, Leclerc è stato l’unico pilota a usare questa tattica. Il ferrarista ha respinto i continui attacchi dei due piloti Mercedes, entrambi a […] L'articolo Leclerc si distingue a Monza anche per strategia: unico su soft-hard sembra ...

Formula 1 – Hamilton-Leclerc - rivali rispettosi : Lewis si congratula col ferrarista anche sui social [FOTO] : Hamilton si complimenta con Leclerc anche sui social: non manca il commento del giovane monegasco della Ferrari dopo la vittoria a Monza Un weekend spettacolare, quello di Monza, conclusosi ieri con la vittoria di Charles Leclerc. Il Gp d’Italia è tornato a festeggiare in rosso dopo ben 9 anni dall’ultima vittoria Ferrari e lo ha fatto col giovane pilota monegasco che è riuscito a resistere agli attacchi di Lewis Hamilton. Il ...

F.1 - GP d'Italia - Leclerc il più rapido anche nelle Libere 2 : Charles Leclerc ha ottenuto il giro più veloce della seconda sessione di prove Libere del Gran Premio d'Italia, confermando l'ottimo stato di forma che aveva già mostrato nel corso della mattinata. Nonostante l'arrivo di una leggera e fastidiosa pioggia, il monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro sull'1:20.978 e ha preceduto di 68 millesimi la Mercedes di Lewis Hamilton. Terza posizione per Sebastian Vettel, staccato però di due decimi ...

F1 - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Charles Leclerc è il migliore anche nelle FP2 con gomme slick davanti a Hamilton e Vettel : La pioggia continua a condizionare la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 con Charles Leclerc che, dopo essersi aggiudicato le FP1, chiude in testa anche la seconda sessione dimostrando di essere in un vero e proprio stato di grazia cinque giorni dopo il trionfo di Spa. Il monegasco della Ferrari ha firmato il miglior tempo in 1’20″978 sfruttando l’iniziale finestra favorevole di pista asciutta ed ...

Formula 1 – Hamilton fuori pista come Leclerc! Muso danneggiato - ritardo incredibile : arriva anche la penalizzazione! [VIDEO] : Lewis Hamilton finisce fuori pista all’ultima curva del 29° giro, così come Leclerc: il pilota Mercedes danneggia il Muso della macchina e accumula grande ritardo. Poi arriva anche una penalizzazione incredibile quanto sta accadendo nelle fasi centrali del Gp di Germania. Dopo l’uscita di pista di Charles Leclerc, anche Lewis Hamilton è finito fuori pista al termine del 29° giro. Il pilota Mercedes ha danneggiato il Muso della ...

VETTEL ULTIMO GP GERMANIA 2019/ Video F1 - disastro Ferrari : fuori anche Leclerc! : VETTEL partirà ULTIMO GP GERMANIA 2019: Video F1. Ferrari out nelle qualifiche al Q1, problemi anche per Leclerc, fuori nel Q3 e quindi decimo.