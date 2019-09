Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO CODE A TRATTU IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA TOGLAITTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO RALLENTAMETNI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOOMBO E TUSCOLANA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA TOGLAITTI ED IL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-FIRENZE DOVE TROVIAMO UN INCENDIO TRA ATTIGLIANO ED ORTE, TALE EVENTO NO CAUSA PROBLEMI ALLA VIABILITA DELLA ZONA, SI INVITA COMUNQUE A PORESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A CHI E IN VIAGGIO PASSIAMO DAL RACCORDO DOVE VI SONO RALLENTAMETNI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA BORGO MONTELLO E PRATO CESARINO VERSO LATINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA, CECCHINA, E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI RALLENTA IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E PONTINA. A PROPOSITO DELLA PONTINA, INCOLONNAMENTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA, CODE A TRATTI TRA MALBORGHETTO E PRIMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA Roma FIUMICINO E PONTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, LA CIRCOLazioNE RISULTA MOLTO INTENSA IN QUESTE ORE, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CODE TRA Roma-FIUMICINO E COLOMBO E PIU’ AVANTI CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, LA CIRCOLazioNE RISULTA MOLTO INTENSA IN QUESTE ORE, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E COLOMBO, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZONE TRA CASILINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI DISAGI IN QUESTE ORE PER CHI PERCORRE IL RACCORDO, MOLTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E LAURENTINA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZONE TRA CASILINA E APPIA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, MOLTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA E TRA TOR BELLA MONACA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 18 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA – Roma FIUMICINO. MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL2 Roma TIVOLI AVEZZANO, A CAUSA DI GUASTO TECNICO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA, CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; SEMPRE PER INCONVENIENTE TECNICO SERVIZIO RALLENTATO ANCHE ...