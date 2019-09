Domenica In | Amadeus | “Sanremo? Ci sarà un atteso ‘ritorno' ” E dopo il videomessaggio di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) Lacrime, commozione e novità. L’ospitata di Amedeo Umberto Rita Sebastiani in arteIn regala numerosi spunti, soprattutto le prime notizie per l’edizione numero settanta di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha confermato la presenza in gara di venti big aggiungendo però alcuni dettagli: “La terza serata, quella del giovedì,interamente dedicata alla canzone di Sanremo. Tutti e venti i big in gara sceglieranno una tra le canzoni del Festival. Non per forza un brano che ha vinto, va bene anche un pezzo che è stato semplicemente presentato in gara. I cantanti avranno la libertà di reinterpretarlo come vogliono, da soli, con un coro o con l’artista originale. Quello che cambia quest’anno è che il punteggio ottenuto quella seravalido per la classifica generale”.lo stop imposto da Claudio Baglioni in Riviera ...

