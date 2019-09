Juventus | verso la Fiorentina | bianconeri alla brasiliana con Danilo | Alex Sandro e Costa

Verso Fiorentina-Juventus del 14 settembre : Sarri torna in panchina per guidare la squadra : La Juventus che affronterà la Fiorentina, vedrà il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, il tecnico potrà così guidare i suoi giocatori nella delicata trasferta al Franchi. Sarà un impegno molto complicato per i campioni d'Italia in carica, di solito in queste sfide la squadra toscana si esalata trascinata anche dai loro tifosi. Maurizio Sarri torna in panchina a guidare la Juventus Maurizio Sarri, deve capire come ritroverà il gruppo dopo le ...

Verso Fiorentina-Juventus - al Franchi lunghe code per acquistare i biglietti di sabato : A Firenze anche ieri si sono registrate file di tifosi davanti ai punti autorizzati dove si acquistano i biglietti per Fiorentina-Juventus (nonché contestualmente gli abbonamenti del pacchetto da 18 partite dopo la riapertura post Napoli). Per i viola c'è entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di riprendersi un ruolo da protagonista contro la squadra più forte (e meno amata da queste parti). Potere del nuovo corso targato Commisso e di un ...

Juventus - verso il rinnovo con Jeep : nelle casse bianconere potrebbero arrivare 50 milioni : In questi anni la Juventus ha avuto una grande crescita non solo in campo ma anche a livello economico. In particolare con lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo i bianconeri hanno visto crescere ulteriormente i propri ricavi. Il valore della maglia della Juve con CR7 è aumentato esponenzialmente portando il club ad avvicinarsi ancora di più alle superpotenze europee. Nel 2018 la società bianconera ha rinnovato l'accordo con Adidas aumentando ...

Juventus - Emre Can su Twitter : “Per rispetto verso la Juve - non dirò altro” : Juventus – Il caso Emre Can è durato solo qualche ora alla Juventus. Il centrocampista tedesco, dopo le dure dichiarazioni rilasciate nel ritiro della Germania, ha rettificato tramite Twitter. L’esclusione dalla Champions League aveva fatto molto arrabbiare Emre Can, tanto che il giocatore aveva attaccato duramente sia la società che Maurizio Sarri. Ora però arriva l’immediata retromarcia di Emre […] More

Calciomercato Juventus - discorso Rakitic rimandato a gennaio : Mandzukic verso l'addio : La sessione estiva è appena terminata, ma continuano ad arrivare indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Ivan Rakitic, fortissimo centrocampista del Barcellona, che è stato molto vicino al trasferimento a Torino nelle ultime ore della finestra estiva. Il giocatore croato è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ed è molto apprezzato da tecnico bianconero Maurizio Sarri, ...

Mercato Juventus : per il Sunday Mirror Eriksen verso i bianconeri : Mercato Juventus: forte l’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra sul futuro del centrocampista danese del Tottenham Christian Eriksen. Il giocatore, il cui nome è stato accostato a diversi top club come Barcellona e Real Madrid, stando a quanto riportato dal ‘Sunday Mirror’, avrebbe intenzione di liberarsi a zero per vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. Mercato […] More

Calciomercato Juventus/ Icardi sfuma - Dybala verso la conferma - Ultime Notizie - : Mauro Icardi con ogni probabilità non si trasferirà alla Juventus in questo Calciomercato estivo. Lo ha riferito il giornalista Ceccherini...

Juventus - Higuain verso una maglia da titolare contro il Napoli : Sarri non va in panchina : La Juventus si è allenata questo pomeriggio in vista della gara contro il Napoli. Per la sfida di domani in casa bianconera ci sono ancora alcuni dubbi di formazione e si risolveranno solo a poche ore dal fischio d'inizio del match. Per la partita contro il Napoli ci sono ancora alcuni dubbi di formazione che verranno sciolti nelle prossime ore. In attacco si va verso la conferma di Gonzalo Higuain che sembra nettamente favorito su Paul Dybala. ...

PROBABILI FORMAZIONI Juventus NAPOLI/ Diretta tv : quanti big verso la panchina! : PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: Diretta tv e orario. Sarri e Ancelotti potrebbero mandare molti big in panchina nel big-match di Serie A.

Juventus - Szczesny : “Con Sarri è cambiato tanto - si lavora di più con la palla e difendiamo in modo diverso” : “Il Napoli di Sarri era molto forte, ora che è qui con noi vedo con che intensità fa lavorare le sue squadre. Sono rimasto impressionato dall’impatto che ha avuto nella squadra, stiamo lavorando tanto, stiamo lavorando bene, ovviamente cambiando tanto anche lo stile di gioco. Vedo un grande futuro per la Juve di Sarri”. Sono queste le parole del portiere bianconero Wojciech Szczesny ai microfoni di Sky Sport. “Il ...

Calciomercato Juventus : Rugani verso la Roma - servirebbe un mancino e si pensa a Miranda : Il Calciomercato della Juventus oggi potrebbe avere una svolta in difesa. Maurizio Sarri ha una certa abbondanza di centrali in organico, e per questo motivo almeno uno andrà via. Attualmente il principale indiziato a lasciare Torino è Daniele Rugani che ha perso il ballottaggio estivo con Demiral. L'ex Sassuolo infatti farà parte della nuova retroguardia bianconera con Chiellini, Bonucci e de Ligt. Nel frattempo si starebbe scandagliando il ...

Juventus - verso il Parma : Cristiano Ronaldo c’è - l’attacco titolare sta prendendo forma : Parma-Juventus sarà la sfida delle prime volte. Sabato alle 18 il match dello stadio Ennio Tardini aprirà la serie A 2019-2020 e segnerà l’esordio ufficiale di Maurizio Sarri e di molti altri nuovi acquisti bianconeri. Il tecnico dei Campioni d’Italia si affiderà al 4-3-3, suo marchio di fabbrica e sistema di gioco scelto anche per la nuova avventura professionale. La buona notizia per tutto l’ambiente juventino è il sicuro ritorno di Cristiano ...

Juventus - domenica di riposo per i bianconeri : CR7 verso il recupero : Ieri sera, la Juventus ha giocato in amichevole contro la Triestina e i bianconeri hanno vinto per 0-1 grazie ad una gemma di Paulo Dybala. Dopo la sfida del Nereo Rocco i Campioni d'Italia sono immediatamente tornati a Torino e oggi la squadra godrà di una giornata di riposo. Dunque la Juve si rilasserà per qualche ora visto che già lunedì pomeriggio i giocatori torneranno in campo alla Continassa per allenarsi. I bianconeri, da domani, ...

Higuain Juventus - situazione ribaltata : il Pipita verso la conferma a Torino : Higuain Juventus – La grande abbondanza fa piacere alla Juventus, ma fino ad un certo punto. Poco più di una settimana al via e il tecnico Maurizio Sarri ha a disposizione una batteria d’attaccanti da far invidia praticamente a tutti i grandi club. Infatti considerando che il pressing su Mauro Icardi va avanti è logico pensare che […] More