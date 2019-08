Dipendenza da oppioidi | dopo la multa a Johnson&Johnson la Purdue Pharma negozia un

Usa - casa farmaceutica J&J dovrà pagare risarcimento da 572 milioni : “Responsabile di epidemia di Dipendenza da oppioidi” : Un risarcimento danni da 572 milioni di dollari. È quanto dovrà pagare la multinazionale farmaceutica statunitense Johnson & Johnson condannata da un giudice dello stato dell’Oklahoma per la sua aggressiva promozione di antidolorifici da oppioidi. La condotta della casa farmaceutica , ha stabilito il tribunale, è stata responsabile di un’ epidemia per dipendenza . Prima azienda farmaceutica a essere processata per la crisi della dipendenza da ...

USA shock per gli oppioidi - 5 milioni di farmaci in un paesino di 1.400 mila anime : è boom di farmaco-Dipendenza : Il dato che aveva insospettito gli investigatori era il rapporto tra gli antidolorifici prescritti e il numero dei pazienti di un piccolo paese in West Virginia: 5 milioni di pillole distribuite in un paese di soli 1400 abitanti. Una media di 3741 pillole per abitante, dal 2011 al 2015. Dopo mesi di indagini un giudice federale ha incriminato due ex dirigenti di un’azienda farmaceutica dell’Ohio, la Miami-Luken, e due farmacisti per ...