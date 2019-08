Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il dna sportivo e audace di, brand di Seat, non poteva che intrecciarsi con quello di un club appassionato e promotore di giovani talenti come l’FC. Tra le due società è stato quindi firmato l’accordo per un’alleanza che ha tra i principali obiettivi anche quello di sviluppare progetti dielettrica e micro: questi avranno come laboratori di prova proprio alcune aree e strutture del Camp Nou, il quartier generale agonistico dei blaugrana. A sancire l’unione, che avrà una durata di cinque stagioni calcistiche, il presidente di Seat e del C.d.A. di, Luca De Meo e Josep Maria Bartomeu, presidente dell’FC(insieme nella foto). “Questa alleanza innovativa mostra il nostro forte impegno per il marchioe il futuro dellaa Barcellona” – ha affermato De Meo – “inoltre, la collaborazione con ...

TutteLeNotizie : Cupra e FC Barcelona, quando il calcio sposa la mobilità elettrificata e urbana - MarcoScafati1 : #Cupra e FC #Barcelona, quando il #calcio sposa la #mobilità elettrificata e urbana - Notiziedi_it : Cupra e il Barcelona stringono un’alleanza globale -