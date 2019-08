Caldo e temporali | le previsioni meteo per l' ultimo weekend di Agosto

Maltempo - pioggia e temporali in arrivo anche al Centro : addio al Caldo intenso : Il ribaltone meteo di metà settimana è in agguato, il Maltempo nelle prossime ore farà sentire i suoi effetti sull'Italia in particolare su Alpi, prealpi, Appennino Centro meridionale e Toscana. L'instabilità riguarderà in realtà un po' tutta la Penisola. Come conseguenza le temperature scenderanno anche di quattro cinque gradi.Continua a leggere

Previsioni meteo 21 agosto : temporali minacciano il Centro Nord - Caldo rovente al Sud : Secondo le Previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 agosto , temporali anche violenti sono previsti al Nord Ovest, in particolare su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, dove è prevista allerta gialla dalla Protezione civile per piogge e acquazzoni. Al Sud continua la bolla africana, con temperature che arrivano a toccare i 35 gradi. Ma il caldo ha le ore contate.Continua a leggere

Meteo - Caldo africano ancora per tre giorni : poi arrivano temporali e crollo termico : Nuova ondata di caldo africano che riporterà le temperature a sfiorare picchi di 38 gradi al Centro-Sud. Per fortuna questo nuovo afflusso di aria dal deserto avrà vita breve,...

Nuova ondata di Caldo africano sulla regioni del Centro Sud - temporali a Nord : Roma - L'anticiclone delle Azzorre, garante delle ultime giornate stabili e in prevalenza soleggiate con clima caldo ma senza eccessi, sta per essere sostituito o coadiuvato da quello Nord africano . I primi segnali sono già avvertibili sul finire della settimana, con aria calda che inizia a risalire dal Sahara verso il Centro -Sud Italia, ma sarà dall'inizio della prossima che la fiammata calda inizierà a concretizzarsi. ...

Previsioni meteo 19 agosto : in arrivo temporali al Nord - al Sud torna il Caldo africano : Le Previsioni meteo per la settimana del 19-25 agosto promettono ancora un'estate all'insegna del sole e del bel tempo un po' ovunque. Ma attenzione ai temporali. Ne sono convinti gli esperti del ilmeteo.it: l'alta pressione porterà ancora tempo caldo e soleggiato. Le temperature saranno in aumento anche se non raggiungeranno livelli estremi come accaduto nelle scorse settimane. L'anticiclone presente sul nostro Paese, però, potrebbe presto ...