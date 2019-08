Avellino | attentato al palazzo vescovile | fermato un sospettato

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Luca Sablone Al momento si contano tre feriti: la bomba artigianale era composta da tre bombolette di gas da campeggio Paura ad, precisamente in Piazza Libertà, dove tre forti esplosioni hanno provocato il panico generale. La deflagrazione è avvenuta nell'atrio dele ha provocato tre feriti: è rimasto colpito anche Carlo Mele, il direttore della Caritas diocesana. Alcuni residenti della zona hanno riferito come l'onda d'urto abbia fatto tremare i vetri delle proprie abitazioni. L'episodio si è verificato verso le ore 17.00: al momento non si hanno aggiornamenti circa le condizioni di salute delle persone coinvolte. Mele ha ricostruito così la vicenda: "All'inizio pensavamo avessero incendiato il portone, poi abbiamo scoperto che si trattava di un ordigno. Io, un agente della Polizia Municipale e un passante che stava provando a spegnere le fiamme, ...

