Bonisoli elimina l' autonomia di supermusei e Poli regionali Rabbia contro Con il

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) Nelle tempeste che hanno portato alla fine del governo gialloverde c’è un provvedimento che è passato in sordina, ma che da giorni sta creando scompiglio e polemica nel mondo dei lavoratori dei beni culturali. Lo hanno chiamato “il decreto di Ferragosto”, quello che il ministro Albertoha firmato il 16 agosto ed entra in vigore oggi. Si tratta di un provvedimento che diminuisce in modo non trascurabile gli spazi di autogestione dei cosiddetti “”, quelli nati in seguito alla riforma Franceschini. E che cambia radicalmente la geografia dell’organizzazione dei siti museali e archeologici,ndo imuseali.Fine dell’amministrativa deie stop aimusealiDue i punti più discussi del provvedimento, siglato in attuazione di un decreto del 19 giugno: ...

