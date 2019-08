Temporali anche forti nelle prossime ore al Nord | ecco l'avviso

Ondata di caldo africano ma anche Temporali : le previsioni meteo : Le regioni del Centro Sud sperimenteranno la quinta Ondata di calore dell'Estate 2019. Poi da giovedì maggiore instabilità...

Previsioni Meteo - peggioramento in arrivo : forti Temporali al Nord - colpite anche le pianure [MAPPE e DETTAGLI] : Prospettive di progressivo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Già a inizio settimana le aree alpine e prealpine, localmente le alte pianure e le zone pianeggianti più vicine alle Alpi in genere, perderanno via via la protezione anticiclonica a opera di correnti umide e instabili atlantiche. Nubi, quindi, in progressiva intensificazione su questi settori settentrionali con rovesci e temporali sempre più diffusi ed estesi, fino ...

Previsioni Meteo : si torna a respirare - calo di 7/8°C con piogge e Temporali anche al Centro/Sud [MAPPE] : E’ cambiata la circolazione. Correnti più fresche da Ovest/Nordovest stanno prendendo piede oramai su quasi tutto il territorio. Restano ancora sotto termiche abbastanza calde il Centro Sud della Puglia, i settori meridionali della Lucania e le aree Centro-orientali della Sicilia, specie interne, dove le massime odierne potranno ostinarsi a insistere sui +35°C mediamente, anche con qualche punta verso i +36°C/+37°C, soprattutto in ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo Temporali anche intensi - vento forte e locali grandinate : “A partire dal pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto e nel corso della sera/notte, sono previsti temporali organizzati anche intensi più probabili nelle aree di pianura. Associate ai temporali, non si escludono forti raffiche di vento e locali grandinate. I fenomeni temporaleschi tenderanno a spostarsi verso i settori orientali nel corso della mattina di mercoledì 14 agosto, con tendenza all’esaurimento nella seconda parte della ...

Previsioni meteo : sole prevalente e caldo. Non mancheranno Temporali - ma più localizzati [DETTAGLI E MAPPE] : Splende il sole su gran parte del territorio nella mattinata odierna. Una nuvolosità irregolare sta interessando soltanto i settori alpini e prealpini occidentali dove, tuttavia, non sono presenti fenomeni, perlomeno di rilievo. Un po’ di nubi medio-alte anche sulle pianure del Nord, localmente sulla Puglia, ma decisamente insignificanti o solo in grado di velare localmente il sole. Locali addensamenti sul Centro Appennino, anche qui ...

Allerta Meteo - altra giornata di maltempo al Nord. Piogge e Temporali anche al Centro - ultime ore di scirocco al Sud [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere letteralmente spezzata in due per il maltempo che da giorni colpisce in modo intenso il nord e il gran caldo che attanaglia il Sud: a Palermo la temperatura minima della notte non è scesa sotto i +26°C e lo scirocco anche oggi sta facendo impennare le temperature ben oltre i +35°C su gran parte del meridione, ma al Nord continuano Piogge e temporali che nel pomeriggio/sera si ...

Meteo prossime ore : Temporali anche forti su molte zone del Nord - ecco i dettagli : E' un Martedì ampiamente stabile sulla nostra penisola grazie alla presenza dell'alta pressione. Tuttavia nelle ore pomeridiane e serali assisteremo ad un veloce ma marcato peggioramento del tempo...

Maltempo : forti Temporali anche nelle Marche - fra Pesaro e Ancona : L'intenso ed esteso fronte temporalesco che ha attraversato oggi il Nord Italia e ha colpito nel pomeriggio l'Emilia Romagna con tantissimi danni, ha raggiunto anche le Marche. La perturbazione,...

Forti Temporali da stasera al Nord - maltempo anche domani : ecco l'avviso dell'Aeronautica Militare : Un nuovo impulso stabile determinerà piogge e temporali nelle prossime ore sul Nord Italia. I fenomeni più organizzati ed intensi sono previsti nella giornata di domani, grazie allo sfondamento...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di caldo - in arrivo Temporali anche intensi (3) : (AdnKronos) - Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttos

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di caldo - in arrivo Temporali anche intensi (2) : (AdnKronos) - Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valo

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di caldo - in arrivo Temporali anche intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento de