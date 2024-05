Villa Greppi scuola di vita vale una mostra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) MONTICELLO BRIANZA (Como) Unache racconta il cammino di unaunica per didattica e sperimentazione, e un pomeriggio fatto di momenti di incontro tra studenti di diverse generazioni. Soprattutto, musica live, con l’esibizione, tra gli altri, anche de iLuf. Quattro giorni di appuntamenti per festeggiare i cinquant’anni dalla nascita del Consorzio Brianteoe dell’Istituto Alessandro, insieme nel promuovere la rassegna "50". Un traguardo importante, che dal 9 al 12 maggio vede i due enti proporre un cartellone congiunto di eventi. Le prime giornate sono destinate esclusivamente agli studenti della, guidati da ex docenti alla scoperta della"50 anni....