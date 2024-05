Accordo-fake | tutti felici di abboccare alla propaganda di Hamas

(Di martedì 7 maggio 2024) Un’operazione di disinformatija in piena regola quella di, che per tutta la giornata di ieri – e probabilmente ancora oggi – triangolando con la tv qatariota Al Jazeera, è riuscita a far passare il suo spin, a far credere ai media e quindi alle opinioni pubbliche occidentali di aver accettato l’per il cessate-il-fuoco, scaricando automaticamente su Israele la colpa del fallimento dei negoziati. L’fantasma Il tentativo – riuscito – era far credere che Israele avesse avviato l’operazione a Rafah nonostanteavesse accettato l’. “accetta l’ma Israele attacca lo stesso Rafah”, è il senso di quasi tutte le headlines di ieri e, temiamo, ancora stamattina. Ma si tratta di un totale ribaltamento della realtà, come ogni ...

