Morì per l’insetticida - scintille in tribunale Il perito | Deceduto per shock settico

(Di martedì 7 maggio 2024) Siena, 7 maggio 2024 – ”E’ morto per", ribadisce in avvio di udienza il consulente del giudice. Che per due ore finisce al centro del fuoco di fila di domande degli avvocati della difesa del fratello e del cugino di un 72enne morto nel settembre 2020 dopo aver ingerito accidentalmente u n potente insetticida messo in una bottiglia e scambiato per bevanda, lasciato a sua insaputa fuori casa incustodito. Una vicenda che ha scosso il sud senese. E che ha visto sfilare sul banco dei testimoni tante persone, anche parenti della vittima, per ricostruire cosa davvero accadde quel giorno. Soprattutto – questo l’oggetto del braccio di ferro ieri in aula dove non sono mancati anche toni forti e accuse pesanti – se il decesso dell’agricoltore era da collegare proprio all’ingestione del ’Rogor’, potente insetticida usato per gli ulivi. Tesi ...

