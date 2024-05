Piazza gremita a Cerveteri per il Premio Strega

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – “VedereSanta Maria e l’Aula Consiliare del Granarone gremite di persone per assistere al Festival Letterario Etrusco e alè stata un’emozione straordinaria. In un contesto storico in cui tutto corre sul web, tutto scorre veloce e si stanno perdendo sempre di più le abitudini sane di una volta, vedere due luoghi simbolo della nostra città strapieni di cittadini per assistere a degli eventi letterari è stato un colpo d’occhio davvero eccezionale. Immagini che ci riempiono di soddisfazione, perché confermano come il lavoro che in questi anni è stato svolto nella promozione letteraria è stato apprezzato dalla città, riuscendo a sensibilizzare e avvicinare tantissime persone al magico mondo dei libri”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle ...