Un tripudio di colori nel nuovo volume della collezione Menarini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Un impegno che dura da quasi settant’anni. Era infatti il 1956 quandopubblicò il primod’arte, iniziando una tradizione che prosegue anche oggi. Dopo Botticelli, Raffaello,Tiziano, Tiepolo e molti altri, stavolta è toccato a Paolo Veronese. Domenica scorsa è stato presentato così a Palazzo Madama a Torino, l‘ultimoprestigiosa collana d’arte del Gruppo, che ci riporta ai fastiSerenissima Repubblica, nello splendore deiche solo la pittura veneziana può regalare. Il protagonista è appunto Paolo Caliari, più noto semplicemente come il Veronese, colui che insieme a Tiziano e Tintoretto ha composto la triade capace di dominare la pittura europea del Cinquecento e divenire modello di riferimento per la modernità in ...