Apre l’ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) in via Leonardo da Vinci 80, al quartiere di Fornasè. Questa mattina, alle 11, si inaugura l’importante sportello dove i cormanesi potranno ricevere le informazioni e l’assistenza necessaria per la gestione delle pratiche di volontaria giurisdizione destinate al Tribunale di riferimento; per esempio si potranno ricevere gli orientamenti gratuiti suicome quelli dell’amministrazione di sostegno, delle tutele e delle istanze al giudice tutelare in materia di minori. Inoltre, neldisi potranno depositare telematicamente le relative documentazioni. L’obiettivo dello sportello die dell’amministrazione comunale è quello di rendere più accessibili e più semplici i rapporti tra il sistemao e i cittadini.sarà aperto tutti i ...