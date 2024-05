Fumetti - romanzi e letture da cani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024)a tema cinofilo, laboratori di fumetto, incontri con autori, anche del territorio. E poi escape room, laboratori di improvvisazione teatrale e di sartoria creativa. Otto appuntamenti sino a fine mese nel nome dei libri e della lettura, per ribadire l’importanza del leggere come strumento di conoscenza e di consapevolezza. Prenderà il via oggi a Lissone la rassegna “Il Maggio dei Libri“, organizzata da biblioteca e Comune all’insegna dello slogan “Se leggi ti lib(e)ri“. "L’iniziativa – spiega l’assessora alla cultura, Carolina Minotti – mira a sottolineare il valore sociale dei libri e a stimolare l’interesse per la lettura anche in contesti non convenzionali. Vogliamo coinvolgere anche coloro che solitamente non leggono, offrendo stimoli e opportunità per scoprire il piacere della lettura". Si comincerà stasera con l’incontro “da ...