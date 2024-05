La battaglia degli assistenti sociali | In 59 - soli E gli utenti aumentano

(Di martedì 7 maggio 2024) Sono 59 gliche si occupano di minori coinvolti in procedure penali e di adulti chiamati a scontare pene all’esterno del carcere: dovrebbero essere almeno 121 sulla carta. Per la prima volta l’Ussm (Uffici di servizio sociale per i minorenni di Milano) e l’Uiepe (Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna) hanno unito le loro battaglie. Al loro fianco le sigle sindacali, compatte. "Ci accomuna una carenza d’organico spaventosa, a fronte di un’utenza fragile – spiega Luigi Grigis, delegato Usb –: entrambi gli uffici hanno livelli di burnout altissimi. E ad aggravare la situazione c’è un problema di sicurezza nell’accesso agli uffici della giustizia minorile, che seguono più di 800. L’Uiepe è in una struttura fatiscente, ha pochi spazi per i colloqui, ci sono fascicoli anche in bagno". Ieri, dopo ...

Con il ddl Terzo settore , il governo Meloni ha fatto anche delle proposte "apprezzabili", dice la deputata M5s Marianna Riccardi in un'intervista a Fanpage.it. Il problema è che su punti cruciali - come l'assunzione di più assistenti sociali - non ...

Se Italia Viva alle prossime elezioni comunali non sarà presente come simbolo nell? alle anza Stati uniti d?Europa (+Europa e sociali sti), fra le liste a supporto di Michele Laforgia ...

Consultori di Roma tra emergenza personale e medici obiettori: la Asl 2 è la più in crisi. I numeri - Consultori di Roma tra emergenza personale e medici obiettori: la Asl 2 è la più in crisi. I numeri - Nella Asl Roma 2 non riescono a funzionare a pieno regime 4 consultori su 20 a causa della mancanza di personale. Un problema che, però, riguarda anche le altre aziende sanitarie ...