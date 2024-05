Il cibo e il corpo Quattro storie con ironia e saggezza

(Di martedì 7 maggio 2024) “Piena come un uovo“:di donne per indagare conil rapporto con ile con il. È la nuova produzione della Compagnia Caterpillar (nella foto) che debutta giovedì e venerdì alle 20.30 al teatro Binario 7. Lo spettacolo di Lisa Lamparelli in collaborazione con Ashley Austin Morris è parte del progetto “S-bilanciamoci“, ideato da Compagnia Caterpillar per sensibilizzare gli adolescenti sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: ha previsto anche un percorso di riflessione rivolto agli studenti del liceo Carlo Porta di Monza. Un progetto sostenuto dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Biglietti disponibili online: intero 15 euro. C.B.

